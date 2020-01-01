بيتراكي: خلافات في إنتر أوقفت صفقة سبيناتزولا وبوليتانو

الصفقة المنتظرة بين الفريقين فشلت

كشف جيانلوكا بيتراكي، المدير الرياضي لنادي روما، عن سبب فشل الصفقة التبادلية بين فريقه وإنتر بانتقال الثنائي سبيناتزولا وبوليتانو.

وكان من المنتظر أن تحدث صفقة تبادلية، بين روما وإنتر، إذ كان من المفترض أن ينتقل سبيناتزولا إلى إنتر، وينضم بوليتانو إلى الذئاب.

وقال بيتراكي في تصريحات لشبكة سكاي سبورت: "سبيناتزولا سعيد في روما، وسيبقى معنا أنا أعلم ذلك".

وواصل: "تجمعني علاقة جيدة مع ماروتا، ولكن في تلك الصفقة، كان هناك خلافاً بينه وبين أوسيليو المدير الرياضي لإنتر، ولقد أغلقنا الصفقة ونعرف كيف حدث ذلك".

وتابع: "أنا اعتذر لبوليتانو، لأنه كان لديه رغبة وحماس في الانضمام إلى روما".

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وأرادت إدارة إنتر، أن يخضع سبيناتزولا لفحص بدني، مؤخراً للتأكد من سلامته بعد إصابته في الفترة الأخيرة.

جدير بالذكر أن إدارة روما، تفكر في اتخاذ إجراء قانوني ضد إدارة النيراتزوري بسبب تشويه صورة سبيناتزولا.