فونت يجمع أصوات أعضاء برشلونة ويعلن رسميًا دخوله الانتخابات

الأمور تشتعل..

يستعد فيكتور فونت لأن يقدم أكثر من ضعف التوقيعات المطلوبة ليظفر بفرصة التنافس في انتخابات رئاسة برشلونة المقرر لها في نهايات يناير الحالي.

فونت يعد المرشح الأبرز حظًا لخلافة جوسيب ماريا بارتوميو، وقد أراد البرهنة على ما يمتلكه من شعبية من خلال تقديم عدد كبير جدًا من التوقيعات.

وبحسب ما أشارت له تقارير من صحيفة "آس"، فإن فونت سيقدم 4710 توقيعًا لدعمه، في الوقت الذي يحتاج فيه فعليًا أقل من نصف هذا العدد لدخول الانتخابات.

المزيد من الفرق

بدأ فونت عملية جمع التوقيعات منذ 23 ديسمبر الماضي، وقد انتهى اليوم الإثنين 11 يناير ليقوم بتقديمها إلى اللجنة المسؤولة عن الانتخابات.

في كل الأحوال، يظل فونت بعيدًا للغاية عن العدد الذي وصل له المرشح الآخر خوان لابورتا، إذ استعرض الرئيس السابق عضلاته بأكثر من 10 آلاف توقيع جمعهم.

رغم ذلك، عبّر فونت عن سعادته، حيث قال "أشكر كل هؤلاء الأشخاص الذين جاءوا إلى المقر هذه الأيام أو ذهبوا إلى أكثر من 200 نقطة من أجل التوقيع".

الجدير بالذكر أن فونت يعد بمشروع قوي يُنقذ برشلونة من أزمته الاقتصادية الراهنة ويُبقي ليونيل ميسي في كامب نو.