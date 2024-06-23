فوفانا "معلّق" بين النصر والاتفاق .. طلب صعب لإنهاء صفقة الإيفواري!

كاسترو طالب النصر بالاستغناء عن فوفانا في الصيف..

لا يزال مصير الدولي الإيفواري سيكو فوفانا، غامضًا، في ظل قرار نادي النصر بالاستغناء عن خدماته، بناءً على طلب من المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو، وعدم حسم نادي الاتفاق، فكرة التعاقد معه رسميًا.

وتعاقد النصر رسميًا مع سيكو فوفانا في صيف 2023، بعقد لمدة 3 مواسم، قادمًا من لانس الفرنسي، وخاض اللاعب 19 مباراة بقميص الأصفر، سجل خلالها هدفين وصنع تمريرة حاسمة، قبل أن يقرر النصر إعارته إلى صفوف الاتفاق في الميركاتو الشتوي الماضي، بعقد حتى نهاية الموسم، ليشارك الإيفواري مع فارس الدهناء في 14 مباراة، مسجلًا هدفين وتمريرتين حاسمتين.

وذكر "الميدان الرياضي"، أن انتقال سيكو فوفانا، المُتوج بلقب كأس أمم إفريقيا 2023 مع منتخب كوت ديفوار، إلى الاتفاق، لم يتم حسمه حتى الآن؛ نظرًا لرواتب اللاعب العالية، حيث طالب الاتفاق بتحمل النصر جزء من رواتب فوفانا، لعدم القدرة على تحمل الرواتب كاملة، خلال الموسم المقبل.

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وبات مصير فوفانا معلقًا بين الاستمرار مع النصر أو استمرار إعارته في الاتفاق، حيث طالبت الجماهير الاتفاقية ببقائه مع النواخذة لموسم جديد، بعدما قدم أداءً طيبًا خلال فترة الـ6 شهور التي قضاها مع الفريق.

وكان الإعلامي أحمد الجدي قد كشف عن تلقي نادي النصر، عرضين للتعاقد مع سيكو فوفانا؛ الأول من نادٍ إيطالي، والآخر فرنسي.