فوساتي يتنظر موقف عمر السومة ومحمد عبدالشافي قبل مواجهة الشباب

يلتقي الأهلي أمام الشباب في قمة مباريات الجولة الـ26 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

فيسبوك تويتر ماجد جزر

ينتظر المدير الفني الأوروجوياني خورخي فوساتي مدرب الأهلي تأكد جاهزية الثنائي عمر السومة ومحمد عبد الشافي قبل مواجهة الشباب.

ويلتقي الأهلي أمام الشباب في قمة مباريات الجولة الـ26 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

فوساتي ينتظر الضوء الأخضر من قبل طبيب الفريق لعودة الثنائي بكامل قوتهم قبل المباراة الهامة للمنافسة على المقعد الآسيوي.

🗒️- قمة #الشباب و #الأهلي تسيطر على مباريات الجولة السادسة والعشرين.🔥

إليكم مواجهات الجولة.👇 pic.twitter.com/iXh3yqC3fN — موقع قول السعودي (@GoalSA) April 2, 2019

ولا يتوقف الأمر عند مواجهة الشباب فقط، حيث يلتقي الفريق أمام بيريوليس الإيراني آسيويًا في الجولة الثالثة لفرق المجموعة بدوري الأبطال.

كما يلعب الفريق مباراة الإياب أمام الهلال منتصف شهر أبريل الحالي في نصف نهائي بطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال.

خالد البلطان يُحفز لاعبي الشباب قبل مواجهة الأهلي

يُذكر أن نادي الاهلي يحتل المركز الرابع في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 46 نقطة، بينما يتفوق الشباب بنقطة وحيدة محتلاً المركز الثالث.