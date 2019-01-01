خالد البلطان يُحفز لاعبي الشباب قبل مواجهة الأهلي

تدريبات الفريق الشبابي بدأت تحت قيادة المدير الفني ماريوس سوموديكا

فيسبوك تويتر ماجد جزر

بدأ نادي الشباب السعودي الاستعداد لمواجهة نادي الأهلي في قمة مباريات الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تدريبات الفريق الشبابي بدأت تحت قيادة المدير الفني ماريوس سوموديكا استعداداً لهذه المواجهة الصعبة في البطولة المحلية.

وشهدت تدريبات الزعيم تواجد رئيس النادي خالد البلطان لدعم اللاعبين والفريق بقوة من أجل المحافظة على المركز الثالث.

🗒️- قمة #الشباب و #الأهلي تسيطر على مباريات الجولة السادسة والعشرين.🔥

إليكم مواجهات الجولة.👇 pic.twitter.com/iXh3yqC3fN — موقع قول السعودي (@GoalSA) April 2, 2019

الشباب يحتل المركز الثالث برصيد 47 نقطة بينما يحتل الأهلي المركز الخامس برصيد 43 نقطة مع بقاء 5 جولات على النهاية.

ويأمل نادي الشباب في تحقيق الفوز من أجل خطف مقعد آسيوي كفريق ثالث في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

الفريق يدخل المباراة في غياب واحد من أبرز عناصره، وهو حارس المرمى الأساسي فاروق بن مصطفى بسبب تعرضه للإصابة في الجولة الماضية أمام نادي أحد التي فاز بها الفريق 2\1.