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دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

خالد البلطان يُحفز لاعبي الشباب قبل مواجهة الأهلي

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تدريبات الفريق الشبابي بدأت تحت قيادة المدير الفني ماريوس سوموديكا
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

بدأ نادي الشباب السعودي الاستعداد لمواجهة نادي الأهلي في قمة مباريات الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

 تدريبات الفريق الشبابي بدأت تحت قيادة المدير الفني ماريوس سوموديكا استعداداً لهذه المواجهة الصعبة في البطولة المحلية.

وشهدت تدريبات الزعيم تواجد رئيس النادي خالد البلطان لدعم اللاعبين والفريق بقوة من أجل المحافظة على المركز الثالث.

الشباب يحتل المركز الثالث برصيد 47 نقطة بينما يحتل الأهلي المركز الخامس برصيد 43 نقطة مع بقاء 5 جولات على النهاية.

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ويأمل نادي الشباب في تحقيق الفوز من أجل خطف مقعد آسيوي كفريق ثالث في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

الفريق يدخل المباراة في غياب واحد من أبرز عناصره، وهو حارس المرمى الأساسي فاروق بن مصطفى بسبب تعرضه للإصابة في الجولة الماضية أمام نادي أحد التي فاز بها الفريق 2\1.

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