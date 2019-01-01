فوساتي : مواجهة الهلال صعبة لهذه الأسباب وهدفنا تحقيق نتيجة إيجابية

برر فوساتي تصريحاته نظرًا لتصدر المنافس الهلالي بطولة الدوري المحلي

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أقر المدير الفني الأوروجوياني فوساتي مدرب الأهلي السعودي بقوة منافسه الهلال، وذلك قبل موجهة الفريقين في ذهاب نصف نهائي كاس زايد للأندية العربية.

وبرر فوساتي تصريحاته نظرًا لتصدر المنافس الهلالي بطولة الدوري المحلي ومنافسته بقوة في دوري أبطال آسيا.

هذا، ويستضيف الهلال نظيره الاهلي غداً الأحد على ملعب جامعة الملك سعود، ضمن ذهاب نصف نهائي بطولة كأس زايد على أن تقام مباراة الإياب على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة منتصف أبريل المقبل.

عبد الفتاح عسيري لن يلعب مباراة فريقه #الأهلي أمام #الهلال في كأس زايد، غدًا الأحد بسبب عدم الجاهزية.🔔 pic.twitter.com/yw4f7qsGAo — موقع قول السعودي (@GoalSA) March 16, 2019

وقال فوساتي أنه يستهدف تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب، مشيرًا إلى ان ذلك سيجعل الأمر أسهل في مباراة الإياب.

وحول غيابات المنافس قال : إذا كان الهلال يعاني من الغيابات، فالأهلي أيضا يعاني من بعض الغيابات في صفوفه ، ونحن نعرف ان الهلال يملك بدلاء مميزين جدا لا يقلون عن اللاعبين الأساسيين.

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وأنهى المدرب : تركيزي منصب على جميع البطولات ، وفي الدوري سننافس على المراكز الأربعة الاولى.

يُذكر أن النادي الأهلي قد أكد غياب اللاعب عبد الفتاح عسيري عن التواجد في مباراة الذهاب بسبب الإصابة التي عاني منها اللاعب.