زوران ماميتش : الأهلي منافس قوي وسنتعامل معه بذكاء

يستضيف الهلال نظيره الاهلي غداً الأحد على ملعب جامعة الملك سعود

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أكد المدير الفني الكرواتي زوران ماميتش مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، على ضرورة خوض مباراة الأهلي بذكاء والتي تجمع الفريقين مساء غداً الأحد.

ويستضيف الهلال نظيره الأهلي غداً الأحد على ملعب جامعة الملك سعود، ضمن ذهاب نصف نهائي بطولة كأس زايد.

زوران قال في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة أن فريقه سيتعامل بذكاء مع مجريات مباراته مع ضيفه الأهلي.

وأضاف زوران أن الفريق يمتلك الدافع للفوز مواصلة المشوار في البطولة العربية عقب مسيرة النادي الرائعة في البطولة منذ بدايتها.

عبد الفتاح عسيري لن يلعب مباراة فريقه #الأهلي أمام #الهلال في كأس زايد، غدًا الأحد بسبب عدم الجاهزية.🔔 pic.twitter.com/yw4f7qsGAo — موقع قول السعودي (@GoalSA) March 16, 2019

وبالحديث عن المنافس النادي الأهلي، قال زوران أن المنافس يمتلك طريقة لعب مميزة، ووصفه بالفريق الجيد، والمنافس القوي في البطولة.

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حول جاهزية اللاعبين قال زوران "اللاعبون في أتم الاستعداد لمواجهة الأهلي من أجل الخروج بنتيجة إيجابية تأهلهم إلى خطف بطاقة العبور إلى نهائي البطولة العربية".

يُذكر أن مباراة الإياب بين الفريقين ستقام على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة منتصف أبريل المقبل.