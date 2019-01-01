فوساتي: مجموعتنا قوية وصعبة وحققنا مكاسب عديدة أمام السد

الأوروجوياتي لا تهمه طريقة اللعب!

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

توجه الأوروجوياني خورخي فوساتي؛ المدير الفني للأهلي السعودي، بالشكر للاعبي فريقه بعد الأداء القوي الذي ظهروا به أمام السد القطري، مؤكدًا صعوبة المنافسة بدوري أبطال آسيا.

الراقي حقق الفوز أمام الزعيم بثنائية نظيفة، سجلها السوري عمر السومة، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

كانتي حاضر والأهلي أعاد هيبة الكرة السعودية - ردود أفعال الفوز أمام السد

فوساتي قال، خلال المؤتمر الصحفي، عقب اللقاء: "الأيام الماضية درسنا بها جيدًا السد، وكنا نعلم أنه فريق مميز ولاعبوه دوليون، لذلك أشكر لاعبي فريقي على الأداء القوي والروح العالية، بجانب تنفيذهم تعليماتي".

وأضاف: "سعيد بالفوز والخروج بالثلاث نقاط، حققنا نقاط إيجابية كثيرة اليوم، واستحقينا الصدارة".

السومة يمنح الأهلي الأفضلية لأول مرة في عهد فوساتي

الأوروجوياني تابع: "البعض يتحدث عن طريقة لعبنا، لكن طريقة اللعب تأتي في المرتبة الثالثة أو الرابعة من حيث الأهمية، وفي الأخير نحن نختار الطريقة الأفضل حتى القائمة المتاحة أمامنا، نعم نعلم أن قائمتنا بالدوري المحلي مختلفة عن كأس زايد وكذلك عن دوري أبطال آسيا".

واختتم: "دوري الأبطال بطولة قوية ومجموعتنا صعبة، هناك أكثر من منافس بها على بطاقتي التأهل، لذلك سنقوم بعمل كبير خلال المرحلة المقبلة لتحقيق التأهل للدور المقبل".

⚪️🔴 "نادي الزمالك ينافسنا داخل الملعب، لكن غيره يلاعبك خارج الملعب "

تركي آل الشيخ 🗣️ pic.twitter.com/kZ1C8az9Dx — جول مصر (@goaleg) ٢٣ فبراير ٢٠١٩

يذكر أن الفوز منح الراقي الصدارة برصيد ثلاث نقاط، بينما يتذيل الزعيم المجموعة دون نقاط، وفي المركزين الثاني والثالث يأتي باختاكور الأوزباكي وبيرسبوليس الإيراني برصيد نقطة واحدة لكل منهما.