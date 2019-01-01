السومة يمنح الأهلي الأفضلية لأول مرة في عهد فوساتي

الراقي يلاقي السد القطري حاليًا في افتتاح مشواره بدوري أبطال آسيا

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

نجح السوري عمر السومة؛ مهاجم الأهلي السعودي، في التقدم للراقي أمام السد، ضمن الجولة الأولى بدور المجموعات من دوري أبطال آسيا.

السوري سجل هدفه في الدقيقة 31 من عمر الشوط الأول، من ضربة جزاء، تحصل عليها بعد ارتقاء الجزائري بغداد بونجاح؛ نجم الزعيم، من فوقه داخل منطقة الجزاء.

هذا الهدف جعل الأهلي يتقدم أولًا على خصومه منذ تولي الأوروجوياني خورخي فوساتي المسؤولية الفنية للفريق.

فوساتي قاد الراقي في ثلاث مواجهات بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان قبل لقاء الليلة أمام النصر والفتح والاتحاد، ولم ينجح في أي منها أن يحصل الأهلي على أسبقية التهديف، فخسر أمام العالمي 2-1، وأمام الفتح بالنتيجة نفسها، وتعادل أمام العميد 1-1.

يذكر أن الأهلي يقع في المجموعة الرابعة بدوري الأبطال، التي يتقاسم باختاكور وبيرسبوليس حاليًا صدارتها بنقطة واحدة لكل منهما بعد أن تعادلا.