"فوز الهلال على النصر مفاجأة .. والدليل ليفربول ومانشستر يونايتد"

هل انتصار الهلال على النصر كان مفاجأة؟

يرى الإعلامي الرياضي مبارك الشهري، أن فوز الهلال على النصر بنصف نهائي دوري أبطال آسيا، يشكل مفاجأة بالنسبة له، وأن هذا الانتصار يفتح باب المفاجآت، ليرد عليه الإعلامي نبيل العبودي بتصريحات قوية.

الهلال حقق الفوز على النصر بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء يوم الثلاثاء الماضي، بنصف نهائي دوري أبطال آسيا، على ملعب مرسول بارك بالعاصمة السعودية الرياض.

الشهري قال خلال تصريحات لبرنامج "الحصاد الرياضي" عبر قناة 24 الرياضية: "بعد مباراة النصر والهلال، أصبحت المفاجأة شيء معتاد في كرة القدم، وبالتالي من الممكن أن يحقق مانشستر يونايتد المفاجأة وينتصر على ليفربول".

ومن المقرر أن يلتقي ليفربول أمام نظيره مانشستر يونايتد غدًا الأحد، بالجولة التاسعة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، في المواجهة التي ستقام على ملعب أولد ترافورد.

نبيل العبودي رد على تصريحات الشهري قائلًا: "عندما يأتي فريق لم يحدد دوري أبطال آسيا من قبل برصيد صفر، ويواجه فريق حقق اللقب 4 مرات من قبل، إين ستكون المفاجأة؟ الأمر معتاد".

وعاد الشهري للرد مجددًا على تصريحات العبودي قائلًا: "مانشستر يونايتد إذا فاز على ليفربول سأعتبرها مفاجأة بكل تأكيد، لأنني أرى أن الأخير يمتلك عناصر ومدرب أقوى".

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وتأهل الهلال إلى نهائي دوري أبطال آسيا، ليواجه فريق بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي خلال شهر نوفمبر المقبل بالمملكة العربية السعودية، لتحديد المتوج بالبطولة القارية.