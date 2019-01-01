فوزي البنزرتي يجيب - هل يخلف لاسارتي في الأهلي المصري؟

انتقادات كثيرة طالت الأوروجوياني في واحدة من أسوأ فترات الشياطين الحمر

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

ترددت أنباء خلال الساعات الماضية عن دخول مجلس إدارة النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب، في مفاوضات مع التونسي فوزي البنزرتي؛ المدير الفني للوداد المغربي، لتولي المسؤولية الفنية للفريق خلفًا للأوروجوياني مارتن لاسارتي؛ المدير الفني الحالي.

الأنباء أتت بعد وداع الشياطين الحمر المخزي لدوري أبطال أفريقيا بهزيمة بخماسية مقابل هدف وحيد أمام صن داونز الجنوب أفريقي بربع النهائي.

وعاد بعدها الفريق وتلقى هزيمة جديدة أمام بيراميدز بهدف وحيد، في الجولة الـ25 بالدوري المصري الممتاز، ليخسر صدارة جدول الترتيب.

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البنزرتي أوضح حقيقة المفاوضات، في تصريحات لبوابة "العين الرياضية"، حيث قال: "لم أتلق أي عرض رسمي من الأهلي، كل ما يُقال عبر وسائل التواصل الاجتماعي عار تمامًا من الصحة، حتى أنني قرأته مثل الجميع".

وأضاف: "خلافتي للاسارتي مجرد اجتهادات، أنا مرتبط بعقد مع الوداد، وأكن لهم كل الاحترام والتقدير".

يذكر أن محمود الخطيب عقد اجتماع مع لاسارتي، وجدد ثقته به أمس السبت، مشددًا على دعمه المستمر للفريق. (طالع التفاصيل)

وهبط الأهلي للمركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المحلي برصيد 57 نقطة بعد هزيمة بيراميدز، ليخسر الصدارة التي احتلها رسميًا لأول مرة الموسم الجاري بعد جولة واحدة فقط من اعتلائها.