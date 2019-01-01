الخطيب للاعبين: سأظل داعمًا لكم.. تحرروا من الضغوط وهناك مكافآت خاصة

الأهلي يمر بواحدة من أسوأ فتراته

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

جمعت جلسة مطولة محمود الخطيب؛ رئيس النادي الأهلي المصري، بلاعبي الفريق الأول لكرة القدم وجهازه الفني بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي، للحديث حول الحالة الاستثنائية التي يمر بها الفريق.

المارد الأحمر يمر بواحدة من أسوأ فتراته، حيث ودع مؤخرًا دوري أبطال أفريقيا بهزيمة مخزية أمام صن داونز الجنوب أفريقي بنتيجة 5-1، ليفشل في التأهل لنصف النهائي.

وكذلك خسر الأحمر صدارة جدول الترتيب التي احتلها لجولة واحدة فقط بالهزيمة أمام بيراميدز بهدف وحيد، ضمن مؤجلات الجولة الـ25 بالدوري المصري الممتاز.

ونقل الموقع الرسمي للقلعة الحمراء حديث بيبو للاعبين، حيث أوضح أنه استمع لوجهة نظر أكثر من لاعب حول ما حدث خلال الفترة الماضية.

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الخطيب قال لهم: "أنتم الأفضل بين كل اللاعبين، عليكم أن تثقوا بأنفسكم، لأنكم قادرون على تحقيق أفضل النتائج، ولا بد أن تؤدوا المباريات بروح معنوية عالية، وأنا أثق بأن كل فردسوف يبذل قصارى جهده لإسعاد الجماهير".

وأضاف: "أقدر تمامًا غضب الجماهير وهذا حقهم، لكنني واثق بكم وبالجهاز الفني، وسأظل داعمًا لكم، لأنني واثق بأنكم ستؤدون بروح الأهلي وشخصية البطل التي تعودتم عليها، كونوا على قلب رجل واحد من أجل الأهلي وجماهيره".

وخلال الجلسة، أبلغ رئيس القلعة الحمراء اللاعبين بموافقته على طلب سيد عبد الحفيظ؛ مدير الكرة، برصد مكافآت خاصة في المباريات المقبلة وكذلك عند الفوز بالدوري، مؤكدًا أن مجلس الإدارة لن يتأخر عن تقدير كل من يبذل الجهد والعطاء من أجل الأهلي.

يذكر أن الأهلي بهزيمته أمام بيراميدز خسر الصدارة التي احتلها لجولة واحدة فقط، ليهبط إلى المركز الثالث برصيد 58 نقطة بفارق نقطتين عن الزمالك وبيراميدز مقتسمي الصدارة.

ويستعد الأحمر لمواجهة المصري البورسعيدي، في 25 من الشهر الجاري، ضمن مؤجلات الجولة الـ19 بالدوري المحلي.