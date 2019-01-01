ريال مدريد يتفوق على برشلونة في سباق ضم رابيو

تعرف على موقف ريال مدريد من ضم رابيو

يتفوق نادي ريال مدريد على برشلونة في سباق التفاوض مع أدريان رابيو، متوسط ميدان باريس سان جيرمان، للتوقيع مع اللاعب بالمجان مع نهاية الموسم الجاري.

رابيو لم يجدد عقده مع باريس سان جيرمان وكان قريبًا من ارتداء قميص برشلونة في الصيف المقبل.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أنّ ريال مدريد كان يرغب في التعاقد مع اللاعب في الصيف الماضي لخلافة ماتيو كوفاسيتش بعد رحيله إلى تشيلسي ولكن الصفقة لم تتم.

وأوضحت أنّ عودة زين الدين زيدان وسعي الفريق لضم لاعبين بخط الوسط مع توفير النفقات دفع الملكي لمحاولة جلب رابيو.

"الأمير هاري".. حرفيًا! 👌



أمير إنجلترا ويليام منح قائد توتنهام وسام الإمبراطورية MBE تقديرًا لخدماته في رياضة كرة القدم 🎖️ pic.twitter.com/0Yt9650P6j — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 28, 2019

وكان برشلونة قد انسحب من صفقة اللاعب بعد التعاقد مع فرينكي دي يونج وتمسك إيرنستو فالفيردي، مدرب الفريق، بالكرواتي إيفان راكيتيش.

وبجانب ريال مدريد فإن توتنهام ويوفنتوس وليفربول يحاولون إقناع اللاعب بالانضمام لهم في الصيف المقبل.