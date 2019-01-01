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ريال مدريد يتفوق على برشلونة في سباق ضم رابيو

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(C)Getty Images
تعرف على موقف ريال مدريد من ضم رابيو
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

يتفوق نادي ريال مدريد على برشلونة في سباق التفاوض مع أدريان رابيو، متوسط ميدان باريس سان جيرمان، للتوقيع مع اللاعب بالمجان مع نهاية الموسم الجاري.

رابيو لم يجدد عقده مع باريس سان جيرمان وكان قريبًا من ارتداء قميص برشلونة في الصيف المقبل.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أنّ ريال مدريد كان يرغب في التعاقد مع اللاعب في الصيف الماضي لخلافة ماتيو كوفاسيتش بعد رحيله إلى تشيلسي ولكن الصفقة لم تتم.

وأوضحت أنّ عودة زين الدين زيدان وسعي الفريق لضم لاعبين بخط الوسط مع توفير النفقات دفع الملكي لمحاولة جلب رابيو.

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وكان برشلونة قد انسحب من صفقة اللاعب بعد التعاقد مع فرينكي دي يونج وتمسك إيرنستو فالفيردي، مدرب الفريق، بالكرواتي إيفان راكيتيش.

وبجانب ريال مدريد فإن توتنهام ويوفنتوس وليفربول يحاولون إقناع اللاعب بالانضمام لهم في الصيف المقبل.

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