الإصابات تضرب صفوف إنتر قبل موقعة لاتسيو

فرصة لعودة إيكاردي للعب مع النيراتزوري

فيسبوك تويتر هيثم محمد

كشفت آخر التقارير الطبية الواردة من إيطاليا عن تعرض الثنائي لوتارو مارتينيز وستيفان دي فراي لإصابات ستبعدهما عن مباراة إنتر ولاتسيو المقبلة.

وشارك مارتينيز مع الأرجنتين في اللقاءات الودية أمام كلاً من فنزويلا والمغرب، بينما غاب دي فراي عن هولندا في تصفيات أمم أوروبا.

وذكرت "لاجازيتا" أن مارتينيز عاد مساء الأربعاء لمقر تدريبات الفريق مصاباً بإجهاد عضلي في عضلات القدم وسيتم تقييم حالته في الأيام المقبلة.

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ستيف ماكمانمان نجم الريدز المعتزل 🗣️ pic.twitter.com/LSUtJMRlb1 — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 28, 2019

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وعلى الجانب الآخر، تبدو إصابة دي فراي على مستوى الفخذ أكثر خطورة بعدما منعته من اللعب مع بلاده، وتحدثت الصحيفة أن اللاعب مهدد بالغياب لأسبوعين.

بالمقابل، إصابة لوتارو قد تفتح الباب لعودة ماورو إيكاردي للمشاركة أساسياً مع إنتر بعد انتظامه في التدريبات طوال الأسبوع بشكل طبيعي.

وشوهد إيكاردي مساء الأربعاء وصباح الخميس في اللقاء التدريبي مع زملائه، وخصيصاً إيفان بيريشيتش، الذي قيل إنه من أسباب الرئيسية للخلاف بين النادي والأرجنتيني.

ويستضيف إنتر لاتسيو مساء الأحد على ملعب "جيوسيبي مياتسا" في قمة مهمة بصراع الفريقين على مراكز التأهل لدوري الأبطال الموسم المقبل.