فواز القرني يوجه رسالة شكر لزملائه قبل نهائي خليجي 24

حارس الأخضر يشكر باقي حراس المنتخب السعودي.

حرص فواز القرني، حارس مرمى المنتخب السعودي، على توجيه رسالة إلى زملائه اللاعبين، قبل مباراة نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 24".

المنتخب السعودي يستعد لمواجهة نظيره البحريني، في نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 24" مساء اليوم في قطر.

القرني أثنى على دعم ثنائي الحراس في المنتخب السعودي أمين بخاري ومحمد اليامي، خلال بطولة خليجي 24، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

وكتب حارس المنتخب السعودي عبر حسابه: "إخواني الحراس أمين بخاري محمد اليامي، داعمين لي من أول يوم في هذه البطولة، شكرًا لكم وإن شاء الله نتوج هذا العمل بكأس هذه البطولة".

تشكيل السعودية والبحرين في نهائي كأس الخليج العربي 2019

فواز القرني هو الحارس الأساسي للمنتخب السعودي خلال بطولة كأس الخليج العربي، في ظل إصابة الحارس الأساسي محمد العويس.

المنتخب السعودي وصل إلى نهائي كأس الخليج، بعد الفوز على نظيره القطري بهدف دون رد في مباراة نصف النهائي.

بينما صعد البحرين إلى النهائي، بعد الفوز على العراق بركلات الجزاء الترجيحية، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدفين لمثلهما.