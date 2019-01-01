تشكيل السعودية والبحرين في نهائي كأس الخليج العربي 2019

تعرف على تشكيل السعودية والبحرين للمباراة النهائية

أعلن الجهاز الفني للمنتخب السعودي بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد، عن تشكيل الأخضر لمواجهة البحرين، في نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 24".

تشكيل الأخضر شهد عودة سلمان الفرج وسالم الدوسري، بعد غيابهما عن مباراة قطر في نصف النهائي بسبب الإصابة.

وجاء تشكيل السعودية كالآتي:

حراسة المرمى: فواز القرني.

الدفاع: ياسر الشهراني، محمد الخبراني، زياد الصحفي، الغنام.

خط الوسط: عبد الإله المالكي، عبد الله عطيف، سلمان الفرج.

الهجوم: فراس البريكان، عبد الله البريكان، سالم الدوسري.

12 طائرة تساند البحرين في قطر أمام السعودية

"أمين البخاري، سعود عبد الحميد، حسان محمد التمبكتي، طلال علي العبسي، يحيى الشهري، نواف العابد، هتان باهبري، عبد الفتاح عسيري، تركي العمار، عبد العزيز البيشي، محمد اليامي، محمد كنو".

فيما أعلن الجهاز الفني لمنتخب البحرين، عن تشكيل فريقه، لمواجهة السعودي في النهائي الخليجي، حيث ضم الآتي:

"السيد ناصر، علي مدن، علي حرم، محمد سعد الرميحي، جاسم الشيخ، السيد هاشم، أحمد غيلان، كميل الأسود، مهدي آل حميدان، السيد عباس، راشد خليل الحوطي".

والبدلاء: "السيد هاشم، الحيام وليد، السيد شبر، أحمد بوغمار، محمد حردان، محمد شعبان، تياجو فيرنانديز، عبد الوهاب المالود، محمد حسن، محمد مرهون، عبد الله الهزاع، حمد الدوسري.