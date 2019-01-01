فهد المولد يُحافظ على لياقته البدنية رغم فترة الإيقاف

إيقاف فهد المولد لمدة عام كامل اعتبارًا من التاسع من شهر مايو الماضي

فيسبوك تويتر ماجد جزر

بدأ اللاعب الدولي السعودي فهد المولد الاستعداد بشكل جاد لتجهيز نفسه بدنيًا على الرغم من إيقاف اللاعب خلال الفترة الأخيرة من قبل لجنة الكشف عن المنشطات.

لجنة المنشطات السعودية قد أعلنت عن إيقاف فهد المولد لمدة عام كامل اعتبارًا من التاسع من شهر مايو الماضي، بسبب وجود مادة محظورة في عينته بعد مباراة النصر.

بدأ التدرب في أحد أكبر الأندية اللياقية والصحية بجدة، حتى لا تتأثر لياقته بفترة الإيقاف التي تعرض لها مؤخرًا.

الاتحاد فهد المولد الدخول في تحدٍّ جديد خلال فترة إيقافه الحالية، لكي يكون جاهزًا للمشاركة في المباريات، ويظهر بأفضل شكل ممكن.

فهد المولد يعود لتدريبات العميد مع الفريق الأول لكرة القدم، خلال آخر شهرين من فترة العقوبة.

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يُذكر أن المولد يُعد أحد الركائز الأساسية في نادي الاتحاد، حيث تصدر قائمة أكثر اللاعبين المحليين صناعة للأهداف، وسجل 11 هدفًا، وله 7 تمريرات حاسمة في 21 مباراة بالدوري.