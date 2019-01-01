عين على الحكم | هل هناك ركلة جزاء للأهلي وأخرى للهلال؟

لقطة مثيرة للجدل

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يلعب الهلال حاليًا ضد أهلي جدة في إياب نصف نهائي بطولة كأس زايد للأندية البطلة على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، وقد قارب الوقت الأصلي للمباراة على النهاية بالتعادل السلبي ومن المتوقع اتجاه الفريقين لركلات الجزاء الترجيحية.

وشهدت المباراة حالة تحكيمية مثيرة للجدل، حين طالب نجوم الأهلي باحتساب ركلة جزاء ضد الهلال لوجود لمسة يد على ياسر الشهراني داخل منطقة الجزاء تصدى بها لتسديدة نيكولاي ستانسيو.

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شاهد اللقطة واعطنا رأيك، هل كانت ركلة جزاء؟

الدقائق الأخيرة من المباراة شهدت حالة أخرى كانت في الاتجاه المضاد، إذ طالب نجوم الهلال الحكم جهاد جريشة باحتساب ركلة جزاء إثر لمسة يد ضد يوسف الحربي بعد قطعه لتمريرة نواف العابد العرضية الأرضية، لكن الحكم المصري وبعد الاستماع لحكام تقنية الفيديو لم يحتسب شيئًا.

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