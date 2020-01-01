فناربخشة يُدمر مخططات ميلان

يوقف إتمام الصفقة بصورة مفاجئة..

صدم فناربخشة إدارة ميلان بالتراجع عن التعاقد مع ريكاردو رودريجيز، الظهير الأيسر للروسونيري، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وخرج رودريجيز من حسابات ستيفانو بيولي هذا الموسم بعد تراجع مستواه بشدة، ليكون رحيله مطلبًا جماهيريًا وإداريًا في آن واحد.

الفريق التركي إلى جانب آيندهوفين الهولندي كانا من الطامحين في الظفر بخدمات الدولي السويسري، غير أن رغبة اللاعب كانت واضحة بالانتقال إلى فناربخشة.

ولكن حسبما أشارت تقارير من سكاي إيطاليا، فإن مسؤولي فناربخشة صمتوا بصورة مفاجئة ولم يكملوا المفاوضات بشأن رودريجيز.

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الصفقة لن تكون ممكنة بالنسبة لفناربخشة إلا إذا قام ببيع بعض اللاعبين الآخرين من أجل توفير النفقات وإحداث حالة من التوازن المادي، لكن يبدو وأن رأيهم في البيع قد تغير وبالتبعية خرج رودريجيز من حساباتهم.

هذا الأمر سلبي للغاية بالنسبة لميلان الذي كان يريد مسيروه أن يبيعوا رودريجيز ويقوموا بالتعاقد مع أنتوني روبينسون، لاعب ويجان، لدعم الدفاع والجبهة اليسرى.

صفقة روبينسون ذهبت مع الريح إن استمر وضع رودريجيز على ما هو عليه، ومن غير المعروف إذا ما كان ليقبل الرحيل إلى فريق آخر غير فناربخشة أم سيفضل الاستمرار في السان سيرو.