فليك يصدم جماهير بايرن ميونخ قبل الكلاسيكو أمام دورتموند

نبأ تعيس للغاية..

سيفتقد بايرن ميونخ لخدمات نجمه تياجو ألكنتارا بسبب الإصابة في مباراة بوروسيا دورتموند والمقرر لها مساء الثلاثاء ضمن الجولة الثامنة والعشرين من منافسات الدوري الألماني ، وذلك وفقًا لتأكيدات المدرب البافاري هانزي فليك.

وكان تياجو قد غاب عن مواجهة البايرن أمام آينتراخت فرانكفورت مساء السبت بعد إصابته أمام يونيون برلين الأسبوع الماضي، لكن الآمال كانت تحدو فليك وعشاق العملاق الألماني في إمكانية استعادته قبل الكلاسيكو.

إلا أن خلال المؤتمر الصحفي أنذر فليك الجمهور البافاري بنبأ تعيس عن عدم جاهزية تياجو، بينما أكد على أن جيروم بواتينج ودافيد ألابا جاهزان للتواجد في سيجنال إيدونا بارك.

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مساعد يواخيم لوف السابق قال "لم يتدرب تياجو اليوم، لسوء الحظ لقد تم استبعاده من هذه المباراة".

وأضاف "السر الأخير بخصوص تشكيل بايرن أمام دورتموند أود الاحتفاظ به لنفسي. بواتينج قادر على اللعب، بالطبع كنت أتمنى أن يكون تياجو معنا أيضًا، لكنه الوحيد الغير متوفر لهذه المباراة".

وأتم "ألابا؟ أخبرته أنني أحب رؤيته في مركز قلب الدفاع، تطوره في هذا المركز كان استثنائيًا، يقود الفريق ويعطيهم التوجيهات، يمكنك سماع ذلك أكثر من أي وقت بسبب صمت الملاعب".

الكلاسيكير الألماني ذات أهمية خاصة هذا الموسم، فهو الأداة الأخيرة لدورتموند من أجل تقليص الفارق مع بايرن إلى نقطة واحدة، أما إذا فازت كتيبة فليك فإنها ستكون قد وضعت القدم الأولى نحو الحفاظ على لقب البوندسليجا للعام الثامن تواليًا.

يذكر أن دورتموند سيغيب عنه في هذه المباراة ماركو رويس وزاجادو، بينما يظل موقف أكسيل فيتسيل وماتس هوملس غامضًا، فيما تم تأكيد جاهزية إيمري تشان للموقعة.