فليك يرد على شائعات رحيل ألكنتارا ويكشف موقف بايرن ميونخ من حكيمي

إشادة كبيرة بالدولي الإسباني..

شدد هانزي فليك، المدير الفني لبايرن ميونخ، على القيمة الكبيرة التي يُضفيها تياجو ألكنتارا بوجوده في العملاق البافاري، بينما أكد على ثقته في إدارة ناديه عندما يتعلق الأمر بسوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وكانت تقارير من الصحف الألمانية قد أكدت أن تياجو ألكنتارا قد قرر عدم تجديد عقده - الذي ينتهي في صيف 2021 - ليرحل هذا الصيف وسط اهتمام من برشلونة وليفربول بالظفر بخدماته.

وبالنسبة لفليك فإن الدولي الإسباني له قيمة استثنائية داخل كتيبته ويتمنى أن يبقى لأطول مدة ممكنة رغم وجود وتألق الثنائي جوشوا كيميش وليون جوريتسكا في نفس مركزه خلال الأشهر القليلة الماضية.

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فليك في تصريحات للصحافة قال "لا توجد أخبار بخصوص تمديد العقد، أتحدث معه يوميًا ولكن لا توجد أخبار".

كما أضاف "أراه كل يوم في التدريبات وكذلك في المباريات، هناك من يسمون بالخبراء الذين لديهم آرائهم الخاصة، بينما عندما تراه في الملعب والتدريب، ترى جودته غير العادية في حيازة الكرة".

"إنه يعطي قيمة إضافية للفريق، إنه لاعب استثنائي يمنح الفريق شيئًا معينًا، هذا رأيي وهو واضح. لقد أظهر الآن أنه يستطيع اللعب ضد الكرة، بالنسبة لي لا يوجد رأيان حول جودة تياجو."

الصحف الأوروبية مؤخرًا ربطت بايرن ميونخ بالتعاقد مع أشرف حكيمي ظهير بوروسيا دورتموند المُعار من ريال مدريد، وردّ فليك على هذه الشائعات بوضوح أيضًا.

مساعد لوف الأسبق قال "إنه مرتبط حاليًا بعقد مع دورتموند وأعتقد أنه لا يزال ينتمي إلى ريال مدريد، لذلك لا داعي للقلق بشأن ذلك".

وأتم "إنه أمر صعب في الوقت الحالي بالنسبة لأي شيء يتعلق بالانتقالات، لهذا السبب أفضل أن أكون خارج القصة. لديّ علاقة مميزة مع حسن صالح حميديتش - المدير الرياضي - ولديّ ثقة في أننا سنكون فريقًا جديدًا مميزًا في الموسم المقبل.".

الجدير بالذكر أن آخر الأنباء بخصوص الدولي المغربي قد رجحت انتقاله إلى صفوف إنتر نظير 40 مليون يورو بعد التوصل لاتفاق بين النادي الإيطالي واللاعب على كافة التفاصيل.