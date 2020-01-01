رفض مانشستر سيتي.. حكيمي يختار ناديه القادم من الدوري الإيطالي

المدافع المغربي يختار الفريق الذي سيلعب له الموسم القادم

يميل المدافع المغربي أشرف حكيمي، بنسبة كبيرة، نحو الرحيل عن صفوف بوروسيا دورتموند والانتقال لفريق آخر بداية من الموسم القادم.

حكيمي انضم لدورتموند قادماً من ريال مدريد على سبيل الإعارة لمدة موسمين في 2018، ليتألق بشكل لافت مع الفريق الألماني ويصبح من أفضل الأظهرة في العالم.

موقع " El Chiringuito" الإسباني، أكد أن حكيمي لن يستمر مع ريال مدريد بنسبة 90% بعد عودته من الإعارة وسينتقل لفريق آخر.

المزيد من الفرق

اللاعب يرفض فكرة الانتقال إلى مانشستر سيتي، بسبب الاستبعاد المحتمل للفريق من المشاركة في دوري أبطال أوروبا لمدة موسمين، مما يجعل النادي أقل جاذبية له.

العروض الملموسة في الوقت الحالي من بايرن ميونخ، الذي دخل في مفاوضات بالفعل مع ريال مدريد من أجل الحصول على خدمات اللاعب.

إنتر يعتبر كذلك أحد المهتمين بضم حكيمي، بل هو الفريق المفضل الذي يريد اللاعب المغربي الانتقال له في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

بعد صيام 30 عامًا .. ليفربول وحلم نسخ جيل ريال مدريد الذهبي

رحلة استمرت 30 عامًا .. أرقام حققها ليفربول قبل أن يرفع لقب الدوري الإنجليزي

ومن المتوقع أن يدخل إنتر وبايرن في صراع شرس خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مع محاولة ريال تحقيق أقصى استفادة مالية ممكنة من الصفقة.

يذكر أن صاحب الـ21 سنة، شارك في 44 مباراة مع دورتموند هذا الموسم، حيث سجل 9 أهداف وصنع 10 بقميص الفريق الألماني.