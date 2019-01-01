فض المنازعات تُحذر إدارة الاتحاد بسبب محمد ريمان

كان قد رحل عن الفريق لينضم إلى صفوف الرائد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية

كشفت تقارير صحفية مُقربة من لجنة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم عن تقديم اللاعب المحلي محمد ريمان شكوى ضد نادي اتحاد جدة السعودي.

ريمان لاعب العميد السابق كان قد رحل عن الفريق لينضم إلى صفوف الرائد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية بعد خروجه من حسابات الاتحاد.

صحيفة "الرياضية" بحسب مصادرها أشارت إلى أن برمان تقدم بشكوى ضد ناديه السابق الاتحاد من أجل الحصول على مستحقاته المالية لدى الإدارة.

مدرب نادي اتحاد جدة السابق لويس سييرا كان قد طالب اللاعب بالحث عن نادي قبل بداية الموسم الحالي 2019\2020 لعدم قناعته بمستواه الفنية.

وأضافت التقارير أن فض المنازعات خاطبت الاتحاد من أجل سداد رواتب اللاعب المتأخرة لدى النادي خلال الأيام المُقبلة، حتى لا يتعرض الفريق لعقوبات.

ياسر المسحل : سنُقدم مباراة كبيرة أمام أوزبكستان ولا أزمة في الطقس البارد

يُذكر أن الاتحاد السعودي لكرة القدم كان قد رفض منح الاتحاد الرخصة الآسيوية، نتيجة عدم الالتزام بالمعايير المطلوبة خاصة المعيار المالي في ظل المطالبات التي تلاحق النادي.