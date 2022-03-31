فضيحة مدوية .. ثبوت تناول لاعب دولي بالدوري السعودي للمنشطات

يبدو أن هناك فضيحة مدوية في الطريق، تخص أحد اللاعبين الدوليين بالدوري السعودي للمحترفين، بعد ثبوت تناوله لمواد منشطة، خلال الفترة الماضية.

ودائمًا ما تُجرى عمليات فحص اختبار المنشطات قبل مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وأيضًا كأس خادم الحرمين الشريفين، ناهيك عن المباريات الدولية للمنتخب السعودي.

الإعلامي أحمد العجلان، كشف عن ظهور عينة إيجابية لأحد اللاعبين الدوليين، خلال فحصه لاختبار المنشطات قبل إحدى المباريات، دون تحديد هوية اللاعب أو حتى المباراة.

وجاء نص تغريدة العجلات كالآتي: "ظهور عينة إيجابية للاعب دولي عند فحصه في اختبار المنشطات قبل إحدى المباريات، ووصول خطاب من الرقابة على المنشطات لناديه، بإيقافه المؤقت لحين إكمال التحقيقات".

ولم يتم الإعلان عن أي تفاصيل أخرى بخصوص هذا الأمر، حيث لم يتم تحديد هوية اللاعب هل هو سعودي أم أحد المحترفين بالأندية.

#عاجل



ظهور عينة إيجابية للاعب دولي عند فحصه في اختبار المنشطات قبل أحد المباريات، ووصول خطاب من #الرقابة_على_المنشطات لناديه بإيقافه المؤقت لحين اكمال التحقيقات .. pic.twitter.com/5ftUskCAT7 — أحمد العجلان (@ahmad2man) March 31, 2022

ومن المنتظر أن يتم الإعلان بشكل رسمي خلال الأيام القادمة عن هوية اللاعب وفريقه، بعد أن تنتهي لجنة الرقابة على المنشطات من تحقيقاتها.

مفاجأة في عقد رينارد تحسم موقفه من الاستمرار مع السعودية!

وتورط أكثر من لاعب سعودي في قضايا منشطات من قبل، كان أبرزهم خلال السنوات الأخيرة فهد المولد مهاجم نادي الاتحاد، الذي تم إيقافه لمدة سنة كاملة.