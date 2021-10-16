صفقة قد تكون مثمرة لكل الأطراف

بعد فترات من الشد والجذب، نجح صندوق الاستثمار السعودي بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في شراء نادي نيوكاسل الإنجليزي هذا الشهر.

الصفقة قد تغير مسار الكرة الإنجليزية بشكل كامل لسنوات طويلة، وربما تكون بمثابة الكابوس للكبار، بسبب القوة المالية الهائلة التي يمتلكها صندوق الاستثمار.

ولكن السؤال هنا، لماذا نيوكاسل بالتحديد؟ الصفقة بدأت مفاوضاتها في مارس الماضي وفشلت، ولم يفكر الأمير بن سلمان في الاستثمار بمكان آخر، بل أعاد المحاولة مرة أخرى ونجح.

النادي الإنجليزي لا يعتبر من ضمن الكبار حاليًا، وليس منافسًا بأي شكل من الأشكال على لقب الدوري أو أي بطولة، ولا يمثل جاذبية للنجوم في العالم.

ومع ذلك يمتلك نيوكاسل بعض المميزات التي تجعل اختياره منطقيًا..

عراقة بتكلفة منخفضة

نيوكاسل سبق أن سيطر على الكرة الإنجليزية ولكن منذ سنوات بعيدة، حيث فاز بالدوري الإنجليزي في مواسم 1904/1905، 1906/1907، 1908/1909، وكان آخر مرة حصل عليه فيها في عام 1926.

وحصد كذلك لقب كأس الاتحاد الإنجليزي 6 مرات، ولقب السوبر مرة واحدة، ولكنه لم يتوج بأي بطولة رسمية معترف بها منذ كأس الاتحاد في 1955.

وهو الأمر الذي يمثل ميزة وعيب في نفس الوقت، العيب هو أنه مبتعد بصورة واضحة عن منصات التتويج منذ سنوات طويلة جدًا، حيث استفاق خلال فترة التسعينيات أثناء توهج جيل آلان شيرر ولكن من دون بطولات.

المرة الأقرب لنيوكاسل من أجل الحصول على أي ألقاب كانت في موسم 95/96 عندما حصل على المركز الثاني بالدوري بفارق 4 نقاط فقط عن البطل مانشستر يونايتد.

وفي الموسم التالي حصد نفس المركز بفارق 7 نقاط عن نفس الفريق، قبل أن يسقط ويتراجع إلى النصف الثاني من الجدول.

الميزة في ذلك هي أن نيوكاسل تم الاستحواذ عليه بمقابل مادي منخفض مقارنة بالأندية الأخرى بسبب وضعه الحالي، حيث دفع صندوق الاستثمار حوالي 300 مليون جنيه استرليني لشراء النادي.

وهو ما يأخذنا إلى حقيقة أن آرسنال النادي الذي يعاني لسنوات طويلة ولم يحصل على الدوري منذ 2004، تم رفض عرضًا من دانييل إيك لبيع النادي بقيمة 2 مليار جنيه استرليني.

لذلك دفع هذه القيمة القليلة لشراء نيوكاسل، سيمنح صندوق الاستثمار مساحة أكبر لدفع الأموال من أجل شراء لاعبين لتدعيم الفريق، بدلًا من إرهاق خزينته على صفقة شراء أحد الكبار.

ربما كان هناك أندية أخرى تمتلك نفس الصفات مثل وولفرهامبتون وأستون فيلا وليدز يونايتد وليستر سيتي وغيرهم، لكن نيوكاسل كان هو النادي الوحيد المتاح من بين هؤلاء، بسبب غضب جماهير النادي تجاه المالك السابق مايك آشلي.

شعبية مميزة

رغم عدم التواجد بين الكبار، إلا أن نيوكاسل يمتلك شعبية مميزة لدى عشاق ومتابعي البريمييرليج منذ فترة التسعينات وحتى الآن.

النجم الإنجليزي آلان شيرر كان أحد أهم أسباب هذه الشعبية، باعتباره أحد أهم اللاعبين في تاريخ الدوري الإنجليزي على مر العصور، بغض النظر عن عدم حصوله على أي بطولات مع نيوكاسل.

ملعب سانت جيمس بارك كذلك يعتبر من أهم وأعرق الملاعب في إنجلترا، حيث تم افتتاحه للمرة الأولى في 1892 ويتسع لأكثر من 52 ألف متفرج.

ويتميز هذا الملعب بالأجواء الصاخبة والمميزة التي تجعل الأمور صعبة على أي فريق يواجه الماكبايز، ويعتبر من أهم رموز المدينة بشكل عام.

فريق واعد

الفريق الإنجليزي يظل قابعًا في النصف الثاني من جدول الدوري لسنوات، لكنه يمتلك فريق واعد يحتاج لبعض الإضافات لمزاحمة الكبار.

مركز حراسة المرمى سنجد فيه مارتين دوبرافكا وفريدي وودمان، مما قد يعني أن هذا المركز لا يعتبر من الأماكن الملحة للتدعيم في أي وقت قريب.

وفي الدفاع هناك جمال لاسيليس وفابيان شار وجمال لويس، وفي الوسط جو ويلوك وشون لونجستاف وميجيل ألميرون.

وفي الهجوم ياتي العنصر الأهم وهو الجناح الفرنسي آلان سانت ماكسيمين والمهاجم الإنجليزي كالوم ويلسون.

العناصر ليست كافية بهذا الوضع لمزاحمة الكبار أو حتى المنافسة على أول 7 مراكز في الدوري، ولكن مع الأسماء التي يرتبط بها نيوكاسل الآن ربما نرى هذا الوضع يتغير.

النادي ارتبط مؤخرًا بالتعاقد مع ماورو إيكاردي، إريك بايي، جاريث بيل وغيرهم، وبالتأكيد ستساهم مثل هذه العناصر في رفع المستوى بصورة واضحة.

المدرب الذي ستختاره إدارة النادي سيحدد بشكل كبير ملامح المستقبل كذلك، ووفقًا للتقارير الصحفية الأخيرة، سنجد أن نيوكاسل يفاوض لوسيان فافر، فرانك لامبارد، بل هناك أنباء عن التعاقد مع الفرنسي زين الدين زيدان.

ولو نجح صندوق الاستثمار في جلب زيدان بالتحديد، ربما تكون نقطة التحول التي ستثبت أن هذه التجربة ستكون مختلفة ومثمرة للجميع من كل الجوانب.

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