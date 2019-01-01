فريق نرويجي يضم ميسي ويستعد للتعاقد مع رونالدو

ميسي ورونالدو قد يلعبان في فريق واحد بالنرويج

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أعلن نادي أي كي جانكرين والذي ينشط في دوري الدرجة الثالثة النرويجية التعاقد مع ليونيل ميسي صاحب الـ 16 عامًا والذي غيّر اسمه ليكون على خطى قدوته في الملاعب.

اللاعب الذي عُرف سابقًا باسم دانيال آر كينسين قرر تغيير اسمه ليسير على خطى أسطورة برشلونة.

وقال ميسي النرويجي في تصريحات صحفية: "خططت منذ فترة لتغيير اسمي ليشبه قدوتي في الملاعب وشعرت بالسعادة حينما تم قبوله".

وتابع: "لديّ بعض الصفات القريبة من ميسي مثل القدرة في التحكم بالكرة وكذلك السرعة".

أما المدير العام للفريق النرويجي، رونار دي إيريكسن، فقد صرّح: "بعد ضم ميسي كنت أمزح بأننا نسعى إلى التعاقد مع كريستيانو رونالدو واكتشفنا بالفعل وجود لاعب بهذا الاسم لعب من قبل في فريق فاسكي".

وتأهل فريق جانكرين إلى دوري الدرجة الثالثة منذ 2010 ولكنّه لم ينجح في الوصول إلى الدرجة الثانية.

جدير بالذكر أنّ ميسي الأصلي قد يعود للملاعب غدًا، الأحد، أمام ريال بيتيس في الجولة الثانية من الدوري الإسباني.