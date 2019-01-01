مصير ميسي أمام بيتيس؟ مقاعد البدلاء خيار أرجح

ليونيل ميسي مهدد بعدم خوض مباراة ريال بيتيس في الجولة الثانية من الدوري الإسباني أساسيًا.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة قد لا يكون متاحًا لبداية مباراة الجولة الثانية من الدوري الإسباني أمام ريال بيتيس.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس"، والتي أكدت أن كل الاشارات الحالية تشير لعدم قدرة النجم الأرجنتيني على بداية المباراة أساسيًا.

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وذكرت الصحيفة أن النجم الأرجنتيني حتى لو كان في حالة تسمح له ببداية المباراة وخوض الـ ٩٠ دقيقة، فالمدرب الإسباني إرنيستو فالفيردي لن يسمح له بذلك.

وكان ميسي قد تغيب عن مباراة فريقه الافتتاحية في الدوري الإسباني ضد أتلتيك بلباو بسبب الإصابة التي تعرض لها في أول تدريب له استعدادًا للموسم الجديد.

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وتعرض فريق برشلونة للهزيمة أمام نظيره أتلتيك بلباو في الجولة الافتتاحية من الدوري الإسباني بهدف نظيف سجله أدوريز في الدقائق الأخير عقب أن حل بديلًا.

جدير بالذكر أن ليونيل ميسي كان قد شارك في تدريبات تأهيلية بشكل مكثف خلال الأيام الأخيرة من أجل اللحاق بالمباراة التي تقام مساء الأحد المقبل على كامب نو.