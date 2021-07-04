فريق تركي يستخدم نجمه لإقناع جوميس بالرحيل عن الهلال

جوميس قد يرحل عن الهلال بسبب هذا العرض

أكدت تقارير صحفية، على أن الفرنسي بافيتمبي جوميس، مهاجم نادي الهلال السعودي، يمتلك عرضًا من أحد الأندية التركية، من أجل الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

جوميس يعد واحدًا من أهم عناصر فريق نادي الهلال خلال الفترة الماضية، حيث يعتمد عليه الجهاز الفني للزعيم بشكل أساسي، بالرغم من تولي مهمة تدريب الفريق الأزرق أكثر من مدرب.

من هو الفرق الذي يريد ضم جوميس؟

وأكدت صحيفة "harber365" التركية على أن نادي أضنة سبور، الصاعد حديثًا إلى الدوري التركي الممتاز، يريد التعاقد مع بافيتمبي جوميس، من أجل تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

أضنة سبور يسعى لتدعيم صفوفه بلاعبين مميزين، من أجل تحقيق نتائج طيبة، تضمن له البقاء خلال الموسم المقبل، ضمن منافسات الدوري التركي الممتاز.

كيف يحاول أضنة التركي إقناع جوميس؟

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة نادي أضنة استغلت تعاقدها مؤخرًا مع المغربي يونس بلهندة، من أجل إقناع جوميس بالتوقيع للفريق التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتريد إدارة أضنة استغلال علاقة الصداقة القوية التي تجمع بين بلهندة وجوميس، من أجل إقناع الأخير بترك الهلال حاليًا والتوقيع للفريق التركي، واللعب بصفوفه بداية من الموسم المقبل.

ما هي رغبة بافيتمبي جوميس؟

جوميس أكد في أكثر من مناسبة، على أنه يشعر بالارتياح مع نادي الهلال، ولا يرغب في الرحيل عنه خلال الوقت الحالي، ويرز فقط من أجل تقديم كل ما لديه.

ولكن الصحيفة التركية أشارت إلى أن جوميس لديه رغبة أيضًا في اعتزال كرة القدم بعد العودة إلى أوروبا، وهو الأمر الذي تريد الإدارة استغلاله والتوقيع معه.

ولكن جوميس مازال لديه عقدًا مرتبطًا به مع نادي الهلال، يستمر حتى صيف 2022، وهناك رغبة متبادلة بينه وبين إدارة الزعيم باستمراره حتى نهاية عقده.

هل من الممكن أن يفاجئ جوميس الهلال بالرحيل؟

هذا ما أشارت إليه الصحيفة التركية، حيث أكدت على أن جوميس موافق على عرض أضنة سبور، ومستعد للعودة للعب في تركيا، ولا يوجد مشكلة من الناحية المالية.

كما فجرت الصحيفة مفاجأة قوية، بأن جوميس قد يسافر إلى تركيل الأسبوع المقبل، من أجل التوقيع على عقود انتقاله إلى أضنة سبور خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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