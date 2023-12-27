"فروض ولاء أم دعوة للتفاوض؟" اعتراف أحد قيادات "السوبر ليج" يهدد مستقبل البطولة المثيرة

"حكم القضاء وحده لا يكفي"

أكد بيرند رايشارت، المدير العام للشركة المروجة لبطولة دوري السوبر الأوروبي، أن البطولة المثيرة للجدل داخل القارة العجوز، لن تبدأ دون الحصول على موافقة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وعادت بطولة "السوبرليج" إلى الواجهة مرة أخرى، بفضل القرار الأخير الذي أصدرته محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، والذي يمنع "يويفا" و"فيفا" من فرض سطوته على البطولة.

وفي أعمدة صحيفة "إل باييس" الإسبانية اليومية، اعترف بيرند رايشارت، المدير العام للشركة المروجة لمشروع المسابقة الأوروبية الجديدة، بأن موافقة اليويفا كانت ضرورية لإطلاق البطولة.

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وأضاف رايشارت: "دائما ما نحترم اللوائح والإجراءات القانونية. نحن ملتزمون بقوانين الاتحاد الأوروبي.. وسوف نلتزم بها حرفيًا".

وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن بطولة "السوبر ليج"، ستنطلق بميزانية قدرها 15 مليار يورو للمواسم الثلاثة الأولى، حيث يدعي المروجون أن هناك دعمًا منتظرًا من صناديق الاستثمار الأمريكية والأوروبية ليتمكنوا من جمع هذا المبلغ، قبل مايو 2025 وهو الموعد المحدد لظهور البطولة في النور.