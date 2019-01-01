فرنسا تفتتح مونديال السيدات برباعية في شباك كوريا الجنوبية

بداية قوية لأصحاب الأرض والجمهور بالمونديال

افتتح المنتخب الفرنسي للسيدات، مشواره في كأس العالم 2019، بالفوز على كوريا الجنوبية برباعية نظيفة.

فرنسا تلعب المسابقة، طمحاً في تكرار إنجاز الرجال بالفوز بكأس العالم روسيا 2018.

المباراة جمعت بين الثنائي مساء اليوم الجمعة، على ملعب حديقة الأمراء، في إطار منافسات المجموعة الأولى، بالبطولة المقامة بالأراضي الفرنسية.

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الهدف الأول لفرنسا جاء عن طريق يوجيني لو سومير في الدقيقة التاسعة من زمن اللقاء، في بداية قوية لأصحاب الأرض والجمهور.

ويندي رينارد نجحت في تعزيز التقدم الفرنسي بهدف آخر في الدقيقة 35، لتضعف آمال كوريا في العودة للصورة.

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ومع نهاية الشوط الأول تمكنت ويندي من إضافة الهدف الثالث، لتزيد متاعب كوريا قبل انطلاق الشوط الثاني.

وقبل صافرة النهاية بـ5 دقائق، وجهت أماندين هنري الضربة القاضية لكوريا، بإضافة الهدف الرابع لفرنسا، لتضمن لفريقها نقاط المباراة.

النتيجة ترفع من رصيد فرنسا إلى 3 نقاط في المركز الأول، بينما تقبع كوريا بالمركز الأخير في المركز الرابع.

وينتظر الثنائي نتيجة سيدات فرنسا مع نيجيريا غداً السبت، لتحديد موقف المجموعة النهائي للجولة الأولى.