فرحة البدايات .. الكابوس الذي يؤرق منام الهلال مع دياز!

سعادة ما بعدها سعادة يمر بها نادي الهلال وجماهيره خلال الوقت الحالي، بعد أن تولى الأرجنتيني رامون دياز مهمة تدريب الزعيم، خلفًا للبرتغالي ليوناردو جارديم، ولكن هناك أمرًا يؤرق منام الجمهور الهلالي وهو فرحة البدايات.

4 مباريات بأربعة انتصارات، هذه هي بداية المدرب الأرجنتيني رامون دياز رفقة الهلال في الولاية الثانية له للزعيم، حيث استطاع أن يقود الفريق لتحقيق انتصارات كبيرة ومهمة، مما جعلت قلوب الهلاليين محلًا للطمئنينة والسعادة.

لا شك بأن الهلال تحسن كثيرًا مع دياز، ولكن هناك أمرًا واحدًا يجعلنا نضع أيدينا على قلوبنا، وهو أن تكون الفترة التي يمر بها الزعيم حاليًا مجرد حالة مؤقتة يمر بها الفريق الأزرق مع مدربه الجديد "القديم"!

لنعمل بمقولة "عندما تكون سعيدًا عليك بأن تتذكر لحظات الحزن" والعكس صحيح عزيزي الهلالي، يجب أن تتدرك جيدًا بأن السعادة لا تدوم لأي شخص وأي فريق في العالم.

حديثي هنا من أجل توجيه نصيحة واحدة، يجب عدم الإفراط في الفرحة، لأنه عندما تأتي اللحظة التي ستحزن بسببها، قد يكون رد فعلك قويًا جدًا.

مر على نادي الهلال الكثير من المدربين، منهم المحليين والأجانب، كانت بدايتهم مع الفريق الأزرق رائعة جدًا، ولكن سرعان ما تراجع مستوى الفريق.

الفارق فقط بين المدرب والآخر هو الوقت التي تقطعه بين لحظات السعادة والغضب، وكلما زاد هذا الوقت، كلما شعرت بأنك لن تُهزم أبدًا، ولن يستطيع أي شخص في العالم جلب الحزن لك!

التحكم في المشاعر أمر في غاية الصعوبة بلا شك، ولكن يجب المحاولة دائمًا على السيطرة عليها، وأيضًا التحكم في الفرحة والحزن.

بالتأكيد عزيزي الهلالي فريقك يمتلك مدرب كبير ورائع، ولكن عليك أن تتعامل معه بحكمة وصبر، ولا تحاسبه بالقطعة، امنحه الفرصة كاملة لتقديم كل ما لديه، من أجل تحقيق طموحاتك وأحلامك.

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لا خلاف على أن البرتغالي ليوناردو جارديم حصل على فرصته كاملة، واستمر بداعي أنه يمتلك مشروعًا يريد تنفيذه مع نادي الهلال، ببناء فريق قادر على السيطرة على كافة البطولات.

أتتذكر كم مرة طالبت الجماهير برحيل جارديم؟ منذ أول تعثر له، بل وأيضًا من قبلها عندما كان يقدم الفريق مستوى باهت، ولكن رأيت كيف تصرفت إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل؟

الإدارة تصرفت بحكمة كبيرة، منحته الفرصة كاملة، ولم يتدخل أحد في عمل جارديم، ولم تتم محاسبته بالقطعة كما يريد الجمهور، بل حصل على فرصته كاملة.

وتدخلت الإدارة حين وجدت أن الفريق في طريقه لفقدان فرصه لتحقيق الدوري السعودي، وأيضًا بعد العزيمة المذلة أمام الأهلي المصري في كأس العالم للأندية.

📊 نسبة استحواذ الهلال تحت قيادة رامون دياز في 4 مباريات



✅ المباراة الأولى = 62%

✅ المباراة الثانية = 68%

✅ المباراة الثالثة = 62%

✅ المباراة الرابعة = 59 %



🔝 المدرب الأرجنتيني يُبدع في مشواره الجديد مع الزعيم pic.twitter.com/2x63l9sAjX — موقع جول السعودي - GOAL (@GoalSA) March 5, 2022

اجتمعت إدارة فهد بن نافل بالمدرب، وقامت بمحاسبته على ما قدمه طيلة الفترة التي قضاها، وبعدها اتخذت قرار إقالته ليعود دياز مرة أخرى.

انتصارين على النصر، وفوز عريض على الشباب، وفوز على الحزم، هذه هي حصيلة الهلال تحت قيادة دياز حتى الآن، ولكن نتمنى أن لا تكون فرحة البدايات، وأن يستمر الزعيم مع مدربه الأرجنتيني على هذا النهج لأطول فترة ممكنة.

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