فرجاني ساسي يكشف حقيقة عرضي الهلال والنصر وموقفه من الزمالك

ساسي صاحب الـ27 عامًا ليس بغريب عن الدوري السعودي

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أكد اللاعب التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط نادي الزمالك المصري، ولاعب منتخب نسور قرطاج، على رغبته في الاستمرار مع نادي الزمالك الفترة المقبلة.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى وجود تخوف لدى مسؤولي نادي الزمالك من رحيل اللاعب فرجاني ساسي نجم وسط الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويأتي تأكيد ساسي ردًا على الأنباء التي ترددت حول رغبة ناديي النصر والهلال بضمه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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ويتواجد ساسي حاليًا رفقة المنتخب التونسي الأول لكرة القدم المشارك في بطولة كأس أمم إفريقيا، وتعادل في أولى مبارياته أمام منتخب أنجولا.

وأكد لاعب الوسط الدولي التونسي أنه سعيد بالتواجد في الزمالك، وتربطه علاقة وطيدة بجميع اللاعبين.

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ساسي صاحب الـ27 عامًا ليس بغريب عن الدوري السعودي حيث لعب مع النصر لمدة 6 أشهر من يناير إلى يونيو 2018، ولكن رحل سريعًا دون وجود رغبة من العالمي للإبقاء على اللاعب.