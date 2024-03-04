فجرها لويس كاسترو أخيرًا .. مفاجأة كبرى عن سر غياب نواف العقيدي عن مباريات النصر الآسيوية

حل لغز إيقاف نواف العقيدي محليًا وقاريًا "براءة الاتحاد الآسيوي"..

بينما كان يخرج البرتغالي لويس كاسترو؛ المدير الفني للنصر السعودي، في كل مؤتمر صحفي ليؤكد أن اللوائح تمنع مشاركة الحارس نواف العقيدي في دوري أبطال آسيا، تغيرت أقواله الليلة، وكشف عن مفاجأة كبرى عن تلك الأزمة.

العقيدي يغيب عن مباريات العالمي خلال الفترة الحالية في ظل إيقافه لخمسة أشهر، بقرار من لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، على خلفية أزمة تمرده في معسكر المنتخب السعودي قبل كأس آسيا قطر 2023.

ورغم أن خبراء القانون ناشدوا العالمي كثيرًا مؤكدين أن الاتحاد الآسيوي لم يعمم تلك العقوبة محليًا وآسيويًا إلا أن غياب العقيدي عن دوري أبطال آسيا تواصل وهو ما أثار الجدل.

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والليلة كشف كاسترو السر، خلال تصريحاته في المؤتمر الصحفي عقب مواجهة العين الإماراتي، مؤكدًا أنه قرار من إدارة النادي: "المعلومات التي أتت من إدارة نادي النصر أن العقيدي لا يمكنه اللعب في البطولة الآسيوية، وعلينا احترام هذا القرار رغم علمنا أن وجوده معنا كان سيؤثر إيجابًا على نتائج الفريق".

ويبدو أن مجلس مسلي آل معمر قرر معاقبة الحارس هو الآخر، وعدم الاكتفاء بقرار لجنة الانضباط، لتلقينه درس قاسٍ حول توابع التمرد على المهمة الوطنية، حتى وإن كان الفريق في حاجته مع إصابة ثنائي الحراسة وليد عبدالله وراغد النجار، وعدم جاهزية الكولومبي دافيد أوسبينا بنسبة 100%، لكن في الأخير اضطر الجهاز الفني للاعتماد على الأخير الليلة مع جلوس الحارس الشاب فارس أفندي احتياطيًا له.

وعن تلك المباراة التي خسرها العالمي أمام الزعيم الإماراتي بهدف نظيف، ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، علق المدرب البرتغالي: "كنا نعلم أن العين فريق قوي ولديه خط هجومي قوي وسيحاول سحب لاعبي الوسط واستغلال المساحات، وهذا ما طبقوه ضدنا، لكن لا نزال في منتصف التحدي، المرور لدور نصف النهائي صعب بعد الهزيمة لكن لدينا 90 دقيقة أخرى في الرياض".

وتطرق كاسترو للحديث عن الإصابات الكثيرة في الفريق، فقد تعرض الثنائي سلطان الغنام والإسترالي عزيز بيهيتش للإصابة خلال لقاء الليلة: "خسارة الظهيرين (الغنام وبيهيتش) أثرت على الفريق، وفقدنا السيطرة على الأطراف لكننا نافسنا في الشوط الثاني أكثر من الأول وحاولنا تسجيل هدف التعادل، فعلينا التعايش مع إصابات الفريق والظروف حتى بعد طرد لاعب منا (إيميريك لابورت) إلا أنه لا تزال هناك فرصة للتأهل من خلال المباراة المهمة في الرياض".

واختتم: "نتمنى من جمهور النصر مساندتنا وتشجيعنا، نحن منظومة واحدة وعلى محبي النادي الوقوف مع اللاعبين في الظروف الصعبة".

يذكر أن لقاء الإياب بين الفريقين من المقرر أن يقام في 11 من مارس الجاري، على استاد الأول بارك في الرياض.