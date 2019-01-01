وائل جمعة: الحكم ذبح الأهلي أمام النجم الساحلي

وائل جمعة يوجه انتقاد قوي ضد حكم مباراة الأهلي والنجم الساحلي.

وجه وائل جمعة، مدافع الأهلي ومنتخب مصر السابق، انتقادًا لاذعًا إلى حكم مباراة المارد الأحمر، أمام النجم الساحلي التونسي.

الأهلي يحل ضيفًا على النجم الساحلي، بالجولة الأولى، ضمن منافسات المجموعة الأولى، ببطولة دوري أبطال إفريقيا، على ملعب رادس بالعاصمة تونس.

جمعة قال خلال تصريحات عبر قنوات "بي ان سبورتس": "الحكم ذبح الأهلي، وطرد أيمن أشرف ظالم بكل تأكيد".

وائل تابع: "الحكم عمل على إفساد الشوط الأول، وقراراته تسببت في حدوث عنف بين اللاعبين، قد يتسبب في إصابة البعض منهم",

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مدافع الأهلي السابق أردف: "المارد الأحمر حاول السيطرة على الكرة خلال الشوط الأول، للخروج بدون استقبال أهداف".

الصخرة اختتم حديثه قائلًا: "الطرد سيشجع لاعبي النجم الساحلي خلال الشوط الثاني، وسيلعبون من أجل التسجيل".

حكم المباراة أشهر البطاقة الحمراء في وجه أيمن أشرف مدافع الأهلي، بعد عرقلته لمهاجم النجم الساحلي.