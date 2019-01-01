فاولر: هدف صلاح في ساوثامبتون هو الأهم له مع ليفربول

روبي فاولر نجم فريق ليفربول المعتزل يشيد بهدف محمد صلاح في شباك ساوثامبتون ويصفه بالهدف الأهم في مسيرته مع الريدز.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أشاد الإنجليزي روبي فاولر نجم ليفربول السابق بالنجم المصري محمد صلاح وبما قدمه مع الريدز خلال لقاء الأمس أمام ساوثامبتون.

جاء هذا في تصريحات تلفزيونية أدلى بها فاولر لصالح موقع البريميرليج الإلكتروني وأكد خلالها أن ذلك الهدف الذي سجله هو الأهم له مع الريدز.

وقال فاولر: "ليفربول قاتل حتى النهاية، ومانشستر سيتي يحقق الفوز في كل مباراة، ولن نرى الريدز يستسلمون قريبًا في ذلك الصراع".

لاعب ليفربول السابق: صلاح سيعود أقوىhttps://t.co/77OwLp57jy — Nabd - Goal AR (@ar_nabd) ٥ أبريل ٢٠١٩

وأضاف: "محمد صلاح لطالما كان ممتازًا مع ليفربول وسجل الكثير من الأهداف الهامة، أعتقد أن الكثيرون ربما لن يتفقوا مع ما سأقوله".

وأكمل: "الهدف الذي سجله محمد صلاح أمام ساوثامبتون ربما يكون الأهم له مع ليفربول، فلقد أعادهم من جديد على طريق البطولة".

محمد صلاح يزاحم الأساطير - كم مباراة احتاجها لتسجيل 50 هدف؟

جدير بالذكر أن محمد صلاح كان قد كسر فترة جفاف بدون أهداف في مباراة الأمس أمام ساوثامبتون بعد غياب لمدة شهرين عن التسجيل.