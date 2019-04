محمد صلاح يزاحم الأساطير - كم مباراة احتاجها لتسجيل 50 هدف؟

سجل المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول هدفًا مهمًا لفريقه في مرمى ساوثهامبتون، في الجولة 33 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

النتيجة كانت تشير نحو التعادل الإيجابي بهدف لمثله، في ظل تماسك دفاعي قوي لساوثهامبتون، حتى استغل محمد صلاح هجمة مرتدة في الدقيقة 80 ليسجل الهدف الثاني لليفربول.

محمد صلاح زاحم أساطير الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد هدفه في ساوثهامبتون، ليصل للهدف رقم 50 في الدوري الإنجليزي.

Fewest games required to score 50 goals for a single club:



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Alan Shearer (66)

🇳🇱 Ruud van Nistelrooy (68)

🇪🇬 Mohamed Salah (69) 🆕

🇪🇸 Fernando Torres (72)

🇦🇷 Sergio Aguero (81)



