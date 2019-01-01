محمد صلاح يزاحم الأساطير - كم مباراة احتاجها لتسجيل 50 هدف؟

صلاح يسجل الهدف رقم 50 في الدوري الإنجليزي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

سجل المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول هدفًا مهمًا لفريقه في مرمى ساوثهامبتون، في الجولة 33 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

النتيجة كانت تشير نحو التعادل الإيجابي بهدف لمثله، في ظل تماسك دفاعي قوي لساوثهامبتون، حتى استغل محمد صلاح هجمة مرتدة في الدقيقة 80 ليسجل الهدف الثاني لليفربول.

محمد صلاح زاحم أساطير الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد هدفه في ساوثهامبتون، ليصل للهدف رقم 50 في الدوري الإنجليزي.

Fewest games required to score 50 goals for a single club:



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Alan Shearer (66)

🇳🇱 Ruud van Nistelrooy (68)

🇪🇬 Mohamed Salah (69) 🆕

🇪🇸 Fernando Torres (72)

🇦🇷 Sergio Aguero (81)



Quite the collection of forwards. 🙋‍♂️ https://t.co/eBMBM03CWl — Squawka Football (@Squawka) April 5, 2019

واحتاج صلاح 69 مباراة في الدوري الإنجليزي، لتسجيل 50 هدف، ليحتل المركز الثالث في قائمة أسرع اللاعبين تسجيلًا لهذا الكم من الأهداف.

الصدارة يحتلها آلان شيرر لاعب ساوثهامبتون وبلاكبيرن ونيوكاسيل السابق، حيث احتاج فقط إلى 66 مباراة ليسجل 50 هدف.

الهولندي رود فان نيستلروي في المركز الثاني برصيد 68 مباراة، وصلاح ثالثًا، ثم فرناندو توريس الرابع بـ72 مباراة، والخامس الأرجنتيني سيرجيو أجويرو بـ81 مباراة.