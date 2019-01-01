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فان مارفيك المدير الفني الـ31 في تاريخ المنتخب الإماراتي

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Getty Images
توصلوا إلى اتفاق رسمي مع فان مارفيك لقيادة المنتخب الأول
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم عن تعاقده رسميًا مع المدير الفني الهولندي بيير فان مارفيك لقيادة الأبيض خلال الفترة المقبلة.

وسيقود فان مارفيك الأبيض خلال الفترة المقبلة خلفاً للإيطالي ألبرتو زاكيروني، بعقد يمتد حتى كأس العام 2022 في حال تأهل الأبيض للنهائيات، وبنهاية التصفيات التي ستنطلق في سبتمبر المقبل في حال لم يوفق الفريق.

وأشار الحساب الرسمي للاتحاد الإماراتي لكرة القدم أنهم توصلوا إلى اتفاق رسمي مع فان مارفيك لقيادة المنتخب الأول.

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الحساب أوضح أن المدير الفني الهولندي سيتم تقديمه في مؤتمر صحفي غداً في ستاد آل نهيان بالعاصمة أبو ظبي، وذلك قبل مباراة الإمارات أمام الأخضر.

المدير الفني صاحب الخبرات المميزة في القارة الآسيوية سيكون المدرب رقم 31 في تاريخ الأبيض الإماراتي.

رسميًا - فان مارفيك مدربًا للمنتخب الإماراتي

وبقدوم الوافد الجديد، يعتبر فان مارفيك رابع هولندي يتولى تلك المهمة بعد بونفرير واديموس وأدفوكات.

وبالتعاقد مع المدير الفني الجديد، تتساوى الجنسية الهولندية مع أكثر الجنسيات مروراً على قيادة المنتخب الإماراتي، بالتساوي مع الجنسية الإماراتية والبرازيلية.

وتظهر الجنسية المصرية والفرنسية في الوصافة، حيث قاد 3 مدربين من كل بلد المنتخب الإماراتي على مدار تاريخه.

يُذكر أن المدير الفني المصري شحته نجم نادي الإسماعيلي السابق، هو أول مدير فني للأبيض وقاده بالتحديد عام 1972 وأستمر لمدة عام.

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