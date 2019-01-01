فان مارفيك المدير الفني الـ31 في تاريخ المنتخب الإماراتي

توصلوا إلى اتفاق رسمي مع فان مارفيك لقيادة المنتخب الأول

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم عن تعاقده رسميًا مع المدير الفني الهولندي بيير فان مارفيك لقيادة الأبيض خلال الفترة المقبلة.

وسيقود فان مارفيك الأبيض خلال الفترة المقبلة خلفاً للإيطالي ألبرتو زاكيروني، بعقد يمتد حتى كأس العام 2022 في حال تأهل الأبيض للنهائيات، وبنهاية التصفيات التي ستنطلق في سبتمبر المقبل في حال لم يوفق الفريق.

وأشار الحساب الرسمي للاتحاد الإماراتي لكرة القدم أنهم توصلوا إلى اتفاق رسمي مع فان مارفيك لقيادة المنتخب الأول.

الحساب أوضح أن المدير الفني الهولندي سيتم تقديمه في مؤتمر صحفي غداً في ستاد آل نهيان بالعاصمة أبو ظبي، وذلك قبل مباراة الإمارات أمام الأخضر.

رُبّان هولندي جديد لسفينة الأبيض ⚪️🇦🇪



📢 بيرت فان مارفيك مدربًا لمنتخب الإمارات وسيتم تقديمه غدًا في مؤتمر صحفي 🙌 pic.twitter.com/3OFefLlbH6 — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 20, 2019

المدير الفني صاحب الخبرات المميزة في القارة الآسيوية سيكون المدرب رقم 31 في تاريخ الأبيض الإماراتي.

رسميًا - فان مارفيك مدربًا للمنتخب الإماراتي

وبقدوم الوافد الجديد، يعتبر فان مارفيك رابع هولندي يتولى تلك المهمة بعد بونفرير واديموس وأدفوكات.

وبالتعاقد مع المدير الفني الجديد، تتساوى الجنسية الهولندية مع أكثر الجنسيات مروراً على قيادة المنتخب الإماراتي، بالتساوي مع الجنسية الإماراتية والبرازيلية.

وتظهر الجنسية المصرية والفرنسية في الوصافة، حيث قاد 3 مدربين من كل بلد المنتخب الإماراتي على مدار تاريخه.

يُذكر أن المدير الفني المصري شحته نجم نادي الإسماعيلي السابق، هو أول مدير فني للأبيض وقاده بالتحديد عام 1972 وأستمر لمدة عام.