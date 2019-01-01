رسميًا - فان مارفيك مدربًا للمنتخب الإماراتي

المدرب الهولندي مدربًا للإمارات

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلن الاتحاد الإماراتي عن إتمام التعاقد مع الهولندي بيرت فان مارفيك، لتولي مهمة تدريب المنتخب الإماراتي خلال الفترة المقبلة.

فان مارفيك تولى المسؤولية خلفًا للإيطالي ألبيرتو زاكيروني، والذي رحل عقب نهاية مشوار الإمارات في كأس أمم آسيا 2019.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الإماراتي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بيانًا يعلن خلاله عن إكمال التعاقد مع بيرت فان مارفيك.

وجاء نص البيان كالآتي:

"أكمل اتحاد الإمارات لكرة القدم إجراءات التعاقد مع المدرب الهولندي بيرت فان مارفيك، لتولي مهمة تدريب منتخبنا الوطني الأول، خلال المرحلة المقبلة التي ستشهد مشاركة الأبيض في عدد من الاستحقاقات الكروية.

وسيتم تقديم المدرب بشكل رسمي غدٍ الخميس من خلال مؤتمر صحفي سيعقد في ستاد آل نهيان بالعاصمة أبو ظبي الساعة الرابعة عصرًا، وذلك قبل المباراة الودية التي ستجمع منتخبنا الوطني بشقيقه السعودي".

اتحاد الكرة يُكمل اجراءات التعاقد مع الهولندي فان مارفيك لتولي تدريب منتخبنا الوطني ..#منتخب_الإمارات pic.twitter.com/A38vQEoBxG — UAEFA (@uaefa_ae) March 20, 2019

فان مارفيك سبق له وتولى مهمة تدريب المنتخب الهولندي، وأيضًا المنتخب السعودي، حيث قاده للوصول إلى كأس العالم 2018 التي أقيمت في روسيا.