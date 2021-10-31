برشلونة يستغل ورطة مانشستر يونايتد ويحاول ضم فان دي بيك

نجم مانشستر يونايتد قد يكون أول صفقات برشلونة في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن رغبة اللاعب الهولندي دوني فان دي بيك في الرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد في أقرب وقت ممكن.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت"، والتي أكدت أن نادي برشلونة مهتم بالحصول على خدمات اللاعب لنفسه.

وأوضحت الصحيفة أن النادي الكتالوني تجمعه علاقة طيبة مع وكيل اللاعب علي دورسون، والذي يتولى شؤون فرينكي دي يونج أيضًا.

ويعاني اللاعب في الوقت الحالي من أزمات واضحة في مانشستر يونايتد بسبب عدم مشاركته بشكل مستمر تحت قيادة أولي جونار سولشاير.

ويسعى برشلونة لحسم الصفقة لصالح في صورة إعارة، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بسبب المشاكل الاقتصادية للنادي الكتالوني.

وقد تتحول الصفقة لشراء نهائي لاحقًا دون أن توضح الصحيفة موعد ذلك، في ظل وجود الكثير من الملفات المالية التي في حاجة للحسم بالنادي الكتالوني قبل التوجه لشراء صفقات جديدة.

جدير بالذكر أن فان دي بيك كان على رادار برشلونة قبل انتقاله لصفوف مانشستر يونايتد وأراد ريال مدريد أيضًا ضمه بعد تألقه الواضح في صفوف أياكس على مدار السنوات السابقة.

اقرأ أيضًا