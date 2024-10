"في ليفربول يمكنك التزلج على الكوكايين".. نجم هولندا السابق يعترف بإدمان المخدرات!

"أدركت أنها ستقتلني"

كشف النجم الهولندي المعتزل فان دير ميد عن كواليس مثيرة في مسيرته الكروية مع "أياكس وإنتر وإيفرتون وآيندهوفن"، قبل الاعتزال في 2011.

وقال فان دير ميد في كتاب "The Next Next Big Thing": "خرجت للحفلات 7 أيام في الأسبوع بمدينة ليفربول، عندما كنت في إيفرتون".

وأضاف صاحب الـ45 عامًا الذي اعترف بإدمان المخدرات: "فعلت كل شيء هناك، ولم أستطع التركيز على كرة القدم أو أي شيء آخر".

وأوضح: "كانت الحفلات هي كل ما تدور حوله حياتي، ليفربول مدينة خطيرة، إذا كنت لا تعرف كيف تتحكم في نفسك، أدركت أنها ستقتلني، وكنت بحاجة إلى المغادرة".

وتطرق إلى أن زوجته عيّنت محققًا خاصًا لمراقبته: "كان يصورني مع صديقتي الجديدة ويرسلها لزوجتي، ثم اتصلت بي زوجتي وقالت: كيف حال صديقتك الجديدة، لكنني ظللت أنكر ذلك".

وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن هذه ليست المرة الأولى التي يشرح فيها الهولندي هذا النوع من التجارب، ففي 2013 نشرت رسالة أرسلها إلى لاعب ريال مدريد آنذاك رويستون درينثي، تقول: "في ليفربول يمكنك التزلج على الكوكايين. ليفربول لديه الكثير من الإغراءات للأطفال مثلنا. قبل أن تعرف ذلك ، سيتم جرك إلى النوادي الليلية، هؤلاء النساء البريطانيات في التنانير القصيرة".