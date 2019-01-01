فان دير سار: دي ليخت سينتقل للدوري الإنجليزي أو الإسباني

تصريحات الهولندي تستبعد يوفنتوس من الصورة تماماً



كشف إدوين فان دير سار، المدير العام لنادي أياكس أمستردام الهولندي، عن اقتراب المدافع ماتياس دي ليخت من مغادرة الفريق.

دي ليخت أثار اهتمام العديد من الأندية الأوروبية الكبرى هذا الموسم، بعد تألقه اللافت مع أياكس على كل المستويات.

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أندية يوفنتوس، مانشستر يونايتد، بايرن ميونيخ وكذلك برشلونة هي الأكثر اهتماما بضم صاحب الـ19 عاماً.

وقال فان دير سار عن وجهة اللاعب القادمة:"فكرتنا هي عدم فقدان 7 أو 8 لاعبين من النجوم المهمين للفريق والإبقاء على الشباب أطول فترة ممكنة".

وأضاف:"نتمنى أن يرحل فقط 2 أو 3 لاعبين في الوقت الحالي، ونطمح في التركيز على إهاء الموسم بأفضل صورة".

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وتابع:"لاعب مثل دي ليخت ربما تكون المرة الأخيرة له لتحقيق بطولة مع أياكس، دي يونج سيذهب إلى برشلونة، دي ليخت سينتقل لإسبانيا أو إنجلترا".

جدير بالذكر أن بعض التقارير الصحفية أشارت مؤخراً لرفض دي ليخت، لعرض مغري من مانشستر يونايتد للانتقال له هذا الصيف.