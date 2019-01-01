فان دايك يكشف عن مستقبله بعد الاعتزال

الهولندي يضع خططته مبكراً

فيسبوك تويتر هيثم محمد

كشف فيرجيل فان دايك، نجم ليفربول، أنه استبعد فكرة الدخول في المجال التدريبي بعد اعتزاله اللاعب مستقبلاً.

ويعيش المدافع الهولندي أفضل فترات مسيرته بعد قيادته ليفربول لدوري الأبطال، مما أهله للترشح لعدد من الجوائز الفردية.

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وقال فان دايك مع "أوبتوس سبورت": "في بداية مشواري كنت أفكر في التدريب، ولكن الآن لا أريد أن أكون مدرباً، العالم قاسي للغاية".

وأكمل: "هناك آراء عدة وهذا يؤثر، إذا امتلكت القرار فسيكون أن لا أتواجد في تلك المواقف، ولكن سأبقى في عالم الكرة".

واستمر الهولندي: "لن أدخل التعليق لأن في بعض الأحيان يجب أن تجامل، ربما أعمل في مجال الكشافين لأنني أجيد التقاط المواهب".

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ويلعب ليفربول مساء السبت مع أرسنال ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.