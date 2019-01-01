فان دايك: ليفربول لا يخشى مانشستر سيتي

تعرف على تصريحات فان دايك قبل مواجهة مانشستر سيتي

أكد فيرجيل فان دايك، قلب دفاع ليفربول، أنّ الفريق لا يشعر بالخوف من مواجهة مانشستر سيتي في الجولة 12 من الدوري الإنجليزي.

ليفربول يستضيف مانشستر سيتي مساء اليوم، الأحد، في محاولة للابتعاد أكثر بالصدارة بينما يسعى السيتزنز لتقليل الفارق إلى 3 نقاط.

وقال فان دايك في تصريحات صحفية: "نحن لا ننظر بعيدًا لأننا لعبنا فقط 11 مباراة ونعرف أن مانشستر سيتي فريق رائع. ولكننا لا نشعر بالقلق".

وتابع: "في الموسم الماضي نافسنا مانشستر سيتي على اللقب. أنا لا أشعر بالخوف وحينما يضع اللاعب قدمه داخل الميدان فلا يشعر أبدًا بالخوف".

أفضل لاعب في أوروبا أكد أنّ الخوف ليس من شيمة ليفربول مؤكدًا أنّ مواجهة مانشستر سيتي تحدي صعب لما يمتلك من إمكانيات فنية جيدة وخطة واضحة ومدرب ولاعبين على أعلى مستوى.

وواصل: "إنّه فريق لا يخسر بسهولة ويمتلك سيرجيو أجويرو الذي أراه أحد أفضل المهاجمين في البريميرليج ومستواه ثابت لعدة سنوات وهو تحدي خاص بالنسبة لي كمدافع".

واختتم: "بالطبع لن نلعب اللقاء بهدف التعادل لأن هذا لن يكون إيجابيًا لأحد. هدفنا دائمًا الفوز في كل مباراة والحفاظ على فارق مرتفع من النقاط".

جدير بالذكر أنّ ليفربول خسر الدوري الإنجليزي الموسم الماضي في الجولة الأخير رغم تحقيق 97 نقطة.