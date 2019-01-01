فان دايك: تعلمنا من العام الماضي ومانشستر سيتي أجبرنا أن نكون أقوى

فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول يؤكد أن خسارة لقب الدوري الإنجليزي في العام الماضي علمتهم الكثير.

أكد النجم الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع فريق ليفربول أن خسارة لقب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي علمت الفريق الكثير من الأمور.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها فان دايك وأكد خلالها أن الفريق اضطر لخوض الموسم الجاري بشكل أقوى بسبب استفاقة مانشستر سيتي التي حدثت في نهاية الموسم الماضي.

وقال فان دايك: "تجربة العام الماضية كاملة واللعب بشكل جيد والخسارة مرة وحيدة والفوز بدوري أبطال أوروبا كل ذلك ساعدنا في رحلتنا هذا الموسم".

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وأضاف: "كنا قريبين للغاية من تحقيق اللقب لكن مانشستر سيتي كان أفضل حالًا بشكل طفيف لكن ذلك جعلنا نحاول بشكل أكثر قوة هذا العام".

وأكمل تصريحاته: "نحن نستمتع بالعمل الشاق لذلك الأمر جيد بالنسبة لنا، لنأمل أن نستمر في القيام بما نقوم به في الوقت الحالي وأن نظل بنفس الشغف".

وأنهى: "يجب علينا أن نتعلم مما حدث لنا في الموسم الماضي وأشهر بشكل واضح أن ذلك هو بالتحديد ما يحدث معنا في هذه الفترة".

جدير بالذكر أن ليفربول يحتل صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 54 نقطة بفارق 13 نقطة عن أقرب ملاحقيه ليستر سيتي وللريدز مباراة مؤجلة ضد وست هام بسبب مشاركتهم في كأس العالم للأندية.