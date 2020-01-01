فان خال: برشلونة احتاج دي ليخت وليس دي يونج

لم يستطع برشلونة الاستفادة من دي يونج بعد..

يؤمن لويس فان خال، مدرب برشلونة ومنتخب هولندا السابق، أن النادي الكتلاني كان في حاجة إلى التعاقد مع ماتياس دي ليخت وليس فرينكي دي يونج من أياكس في الصيف الماضي.

وكان برشلونة قد دخل سباق التعاقد مع دي ليخت، غير أن يوفنتوس استطاع في النهاية الظفر بخدماته، ولم يقدم الدولي الهولندي الأداء المنتظر منه مع البيانكونيري حتى الآن أيضًا.

دي يونج هو الآخر يلقى الكثير من الانتقادات على تواضع المستويات التي يقدمها، وبحسب فان خال، فإن الكادر الفني للبرسا لم يستطع أن يستفيد جيدًا من مواطنه بالشكل المناسب.

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فان خال قال "لديه البصيرة للدفاع بالطريقة الصحيحة، لست مدربًا لبرشلونة، ولكنني أعتقد أن راكيتيتش وأرثر يمكنهما اللعب في خط الوسط في نفس وقت تواجد دي يونج في الملعب.".

كما أضاف "كان بوسع برشلونة تحسين مركز قلب الدفاع من خلال وضع دي يونج في هذا المركز.".

"لو كان هناك نادي واحد عليه شراء دي ليخت فإنه برشلونة، وبوجود بوسكيتس في برشلونة بدا واضحًا أن دي يونج كان ينبغي عليه أن يذهب هو إلى يوفنتوس."

وأتم "برشلونة كان في حاجة إلى دي ليخت أكثر من دي يونج في نظري.".

يذكر أن دي يونج قد شارك هذا الموسم مع برشلونة في 36 مباراة بمختلف البطولات، وقد تمكن من إحراز هدفين مع صناعته لأربعة آخرين.