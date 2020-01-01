برشلونة يضع عرضًا جذابًا على طاولة إنتر من أجل لاوتارو مارتينيز

هل تحدث الصفقة؟

كشفت تقارير من الصحافة الإيطالية عن أن برشلونة قد وضع العرض الأول لضم لاوتارو مارتينيز على طاولة إنتر لإنهاء الصفقة في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

لاوتارو برز كواحد من أفضل المهاجمين في العالم في الآونة الأخيرة، وتنظر إليه إدارة برشلونة على أنه خير معوض للويس سواريز، الذي بات في الـ33 من عمره وينتهي عقده في يونيو 2021.

وبحسب ما جاء في التقارير، فإن إدارة البرسا ستعرض على إدارة النيراتزوري مبلغًا من المال إلى جانب لاعبين من البلوجرانا لإقناعهم بالتخلي عن الدولي الأرجنتيني.

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إدارة برشلونة رصدت 70 مليون يورو إلى جانب الثنائي أرتورو فيدال ونيلسون سيميدو، ليكون إجمالي قيمة الصفقة إن حدثت 130 مليون يورو.

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ويمتلك لاوتارو شرطًا جزائيًا في عقده بقيمة 111 مليون يورو يمكن تفعيله في أول أسبوعين بشهر يوليو المقبل، لكن لا تنوي إدارة برشلونة ضخ هذا المبلغ الكبير وتُفضل الفكر التبادلي.

فيدال هو أحد أحلام أنطونيو كونتي في إنتر، وحاول بالفعل النادي الإيطالي ضمه في يناير الماضي لكنه لم يستطع في نهاية المطاف، بينما تظهر أزمة واضحة في الجبهة اليُمنى اضطرت كونتي لجلب أشلي يونج وفيكتور موسيس لسد العجز.

في الوقت نفسه، فإن لاوتارو مارتينيز سوف يكسب 7 مليون يورو في العام الواحد إلى جانب بعض الإضافات متمثلة في المكافآت، وهو ما يُمثل ثلاثة أضعاف ما يتقاضاه حاليًا في السان سيرو.

يذكر أن التقارير قد أشارت أيضًا إلى اهتمام إدارة برشلونة بالتعاقد مع ستيفانو سينسي من إنتر في الموسم المقبل، ولكنها شددت على أنه لن يكون ضمن صفقة لاوتارو مارتينيز.