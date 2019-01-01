فان بيرسي يودع كرة القدم بالخسارة مع فينورد أمام أدو دين هاج

النجم الهولندي الكبير روبن فان بيرسي هداف مانشستر يونايتد السابق وفينورد روتردام الحالي يعتزل كرة القدم بشكل نهائي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

خاض النجم الهولندي الكبير روبن فان بيرسي هداف فريق مانشستر يونايتد السابق وفينورد روتردام الحالي مباراته الأخيرة في عالم كرة القدم اليوم.

جاء هذا في خسارة فريق فينورد روتردام أمام نظيره أدو دين هاج في لقاءات الجولة الـ 34 والتي من المفترض أن تكون آخر جولة بالدوري الهولندي لكن تأجيل مباريات الجولة الـ 33 حال دون ذلك.

نهاية رحلة روبن هود 💔



🔴 فينورد يعلن عن نهاية مسيرة فان بيرسي والتي ستكون يوم الأحد المقبل أمام أدو دين هاج في الدوري الهولندي. pic.twitter.com/yhpUNn6c2m — جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٠ مايو ٢٠١٩

وكان فان بيرسي قد أعلن أنه سيعتزل كرة القدم على ملعب دي كويب بين جماهير فينورد ولن يسافر لخوض المباراة الأخيرة المؤجلة من الجولة الـ 33 أمام فورتونا سيتارد.

وخاض فان بيرسي 597 مباراة على المستوى الاحترافي في مسيرته الكروية بين كل الأندية التي مثلها في والمنتخب الهولندي الأول، سجل خلالهم 324 هدفًا.

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ويملك فان بيرسي العديد من الألقاب الجماعية في مسيرته أبرزها الدوري الإنجليزي رفقة مانشستر يونايتد وكأس الاتحاد مع أرسنال بالإضافة لثلاث ألقاب كأس رابطة بين الشياطين الحمر والمدفعجية، وكأس الاتحاد الأوروبي مع فينورد.

جدير بالذكر أن لقاء اليوم الأخير في مسيرة فان بيرسي كان قد انتهى بخسارة فينورد بهدفين نظيفين سجلهما الفريق الضيف مع نهاية الشوط الأول وبداية الشوط الثاني.