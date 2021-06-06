فانتازي يورو 2020: أفضل اللاعبين، طريقة اللعب والجوائز

كل ما تريد معرفته عن لعبة فانتازي يورو 2020، أفضل اللاعبين، جوائز اللعبة الرسمية لكأس أمم أوروبا وطريقة اللعب وأهم النصائح لبناء تشكيلتك

إذا كنت من عشاق يورو 2020، يمكنك جعل البطولة أكثر إثارة من خلال المشاركة في لعبة كرة القدم الخيالية الرسمية.

معظم الجمهور على دراية بنسخة الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أطلق نسخة فريدة خاصة به قبل البطولة.

لذلك إذا كنت تفكر في اللعب، فإن جول يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته، بما في ذلك أفضل اللاعبين للاختيار والنصائح ومعلومات الجوائز.

في هذا المقال

ما هي فانتازي يورو 2020 وكيف تلعبها؟

هي لعبة كرة قدم خيالية تعتمد على المنتخبات واللاعبين المشاركين في يورو 2020.

أنت تختار تشكيلًا وتختار فريقًا من 15 لاعبًا - حارسان مرمى وخمسة مدافعون وخمسة لاعبي وسط وثلاثة مهاجمين.

يجب أن يعمل مدربو كرة القدم الخيالية في حدود ميزانية قدرها 100 مليون يورو (ترتفع إلى 105 مليون يورو من دور 16)، لذلك يحتاج الأمر بعض الدراسة الدقيقة للحصول على أفضل تشكيلة ممكن.

في دور المجموعات، يتم تقييد ثلاثة لاعبين كحد أقصى من نفس الفريق، لكن هذا يزيد خلال مرحلة خروج المغلوب، مع مشاركة عدد أقل من الفرق.

يتم تحديد عدد النقاط بناءً على الأداء والأهداف والتمريرات الحاسمة وما إلى ذلك، ولكنها تقل من البطاقات وإضاعة ضربات الجزاء وتقبل الأهداف وتسجيل الأهداف العكسية.

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من هم أفضل اللاعبين في فانتازي يورو 2020؟

أفضل اللاعبين الذين يتم اختيارهم في أي فريق كرة قدم خيالي هم الذين يحصلون على أكبر عدد من النقاط.

من الناحية المثالية، يجب عليك اختيار اللاعبين الذين سيلعبون كل مباراة، وخاصة الذين يسجلون الأهداف ويصنعوها.

قد يكون هناك إغراء لإنشاء "فريق أحلام" ترغب في رؤيته يلعب في الحياة الواقعية، لكن هذا النوع من النهج لا ينجح عادةً في كرة القدم الخيالية.

على سبيل المثال، يعتبر الكثيرون أن نجولو كانتي أحد أفضل لاعبي خط الوسط في جيله وهو جزء لا يتجزأ من منتخب فرنسا، لكنه لاعب ذو عقلية دفاعية، لذلك من غير المرجح أن يسجل أو يصنع الكثير من الأهداف.

لمساعدتك على البدء، يلقي جول نظرة على بعض أفضل اللاعبين للاختيار من بينهم.

كريستيانو رونالدو (البرتغال، 12 مليون يورو)

من المحتمل أن تكون هذه آخر بطولة كبرى لكريستيانو رونالدو، وسيكون الفائز بجائزة الكرة الذهبية خمس مرات حريصًا على إحداث تأثير كبير، حيث تحاول البرتغال الاحتفاظ بلقبها.

قبل يورو 2020، سجل رونالدو ما مجموعه 103 هدفًا في 173 مباراة مع منتخب بلاده، وحقيقة أنه يسدد الركلات الحرة وكذلك ضربات الجزاء تزيد من فرصه في التسجيل.

كيليان مبابي (فرنسا، 12 مليون يورو)

الفائز بكأس العالم مع فرنسا، سيكون كيليان مبابي مفتاح هجوم المنتخب الفرنسي في التتويج الأوروبي.

هو أغلى لاعب في فانتازي يورو 2020 إلى جانب رونالدو، لكن لمسة التهديف تشير إلى أنه ربما يستحق التكلفة.

هاري كين (إنجلترا، 11.5 مليون يورو)

هو هداف إنجلترا الرئيسي، تكلفة هاري كين أقل قليلاً من رونالدو ومبابي.

يأتي مهاجم توتنهام إلى يورو 2020 بعد موسم سجل فيه 33 هدفًا على مستوى الأندية وهو بالفعل أحد أفضل هدافي الأسود الثلاثة على الإطلاق.

كين هو منفذ ركلات الترجيح، مما يجعله أكثر جاذبية في الفانتازي.

روبيرت ليفاندوفسكي (بولندا، 11.5 مليون يورو)

فاز روبيرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ بالحذاء الذهبي الأوروبي في موسم 2020-21 بتسجيله 41 هدفًا في 29 مباراة، وسيكون حريصًا على أخذ هذا الشكل في يورو 2020.

سيسجل "ليفي" الأهداف وستكون لدى بولندا فرصة في التأهل من المجموعة التي تضم أيضًا إسبانيا وسلوفاكيا والسويد.

روميلو لوكاكو (بلجيكا، 11 مليون يورو)

بعد وصوله إلى يورو 2020، بطل الدوري الإيطالي، يلعب روميلو لوكاكو أفضل كرة قدم في مسيرته وحقيقة أنه لا يزال أفضل هداف في بلجيكا هي سبب كافٍ لضمه إلى فريق الفانتازي الخاص بك.

برونو فيرنانديش (البرتغال، 10.5 مليون يورو)

مع 28 هدفاً من خط الوسط لمانشستر يونايتد في 2020-21، يعتبر برونو فيرنانديش أحد أفضل الاختيارات لفانتازي يورو 2020 ، لكن هناك ملاحظة تحذيرية، هي أنه ليس النجم الرئيسي للبرتغال وقبل البطولة كان لديه هدفان فقط في 27 مباراة دولية، ومع ذلك، لا يمكن إنكار جودته.

كيفين دي بروينه (بلجيكا، 10.5 مليون يورو)

هناك احتمال أن يغيب كيفين دي بروينه عن المباراة الافتتاحية لبلجيكا ليورو 2020 أمام روسيا بعد تعرضه لإصابة في وجهه في نهائي دوري أبطال أوروبا، ولكن إذا كان لائقًا، فسيكون نجم مانشستر سيتي لاعبًا رئيسيًا للشياطين الحمر.

فيران توريس (إسبانيا، 8 مليون يورو)

يعتبر فيران توريس لاعب مانشستر سيتي الشاب أحد أبرز النجوم في فريق لويس إنريكي. حقق الدوري الإنجليزي مع بيب جوارديولا في موسمه الأول بالنادي وهو مليء بالثقة.

ترينت ألكساندر آرنولد (إنجلترا، 6.5 مليون يورو)

كان هناك بعض القلق بشأن ما إذا كان جاريث ساوثجيت سيختار ترينت ألكساندر آرنولد ليورو 2020 بسبب تراجع مستواه، لكن ظهير ليفربول كان مثيرًا للإعجاب مرة أخرى في نهاية الموسم.

ألكسااندر آرنولد هو ظهير جناح طائر يشارك في التمريرات ويسجل الأهداف، كما أنه جيد في تسديد الركلات الحرة وأحيانًا ينفذ ركلات ركنية.

تيبو كورتوا (بلجيكا، 6 مليون يورو)

تيبو كورتوا لاعب ريال مدريد هو أغلى حارس مرمى في فانتازي يورو 2020 (إلى جانب الفرنسي هوجو لوريس والألماني مانويل نوير).

فريق روبيرتو مارتينيز لا يمتلك فقط هجوم قوي، لكن دفاعه صعب الاختراق، كما يتضح من حقيقة أنه لم يتلقى سوى ثلاثة أهداف في التصفيات.

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ما هي أهم نصائح فانتازي يورو 2020؟

كرة القدم الخيالية ممتعة بعض الشيء، لكنها قد تصبح تنافسية للغاية عندما يلعب الأصدقاء في بطولات الدوري معًا، فيما يلي بعض النصائح لمساعدتك في الوصول إلى القمة.

1. انتبه، استخدم الانتقالات وكن على دراية بالموعد الأخير للتشكيل

من السهل جدًا اختيار فريق ثم نسيانه، ولكن إذا كنت ترغب في الفوز، فأنت بحاجة إلى متابعة فريقك باستمرار عن طريق تبديل اللاعبين بالشكل المطلوب.

2. استخدم المميزات الإضافية

عند الحديث عن المميزات، تأكد من استخدام رقائق اللعبة.

بالنسبة إلى فانتازي يورو 2020، فإن الرقائق هي Wildcard و Limitless.

يتيح لك تشغيل Wildcard إجراء انتقالات غير محدودة، بينما تتيح لك Limitless إجراء عمليات نقل مؤقتة غير محدودة لأسبوع واحد من اللعب فقط دون حد للميزانية.

3. ابحث عن الاختلاف

إذا اختار الجميع فرقًا متشابهة، فهذا يعني أن الفرق ستحصل جميعها على نفس مستويات النقاط - وهنا يصبح استغلال الفروق مسارًا حكيمًا للعمل.

ابحث عن اللاعبين الذين لم يتم اختيارهم من قبل الكثير من الناس، ومع ذلك يسجلون درجات عالية.

4. اختر اللاعبين الذين يسجلون ويصنعون الأهداف

الهدافون وصانعو الأهداف هم الملك في كرة القدم الخيالية، لذا ضع أكبر عدد منهم في فريقك بالقدر الذي تسمح به الميزانية.

عند اختيار المدافعين، فكر في المدافعين الذين يصعدون إلى الجناح أو يأخذون الكرات الثابتة والأظهرة الذين يسجلون ضربات رأسية، اختر لاعبي خط الوسط والأجنحة الإبداعية.

خيرًا، اختر اللاعبين الذين يسددون الركلات الحرة وركلات الترجيح!

5. القائد الهداف

في كرة القدم الخيالية، لا تهم سمات القيادة عند اختيار قائدك.

سيتم مضاعفة إجمالي نقاط اللاعب الذي تم اختياره كقائد، لذا تأكد من وضع شارة القيادة على اللاعب الذي سيحرز أعلى نقاط.

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Mbappe - Benzema - Griezmann



France are going to take some stopping at Euro 2020 🥵 pic.twitter.com/K94XibFvPo — Goal (@goal) May 19, 2021

ما هي المواعيد النهائية لفانتازي يورو 2020؟

الجولة الموعد الجولة الأولى 11 يونيو، 9 مساءً بتوقيت القاهرة الجولة الثانية 16 يونيو، 3 عصرًا بتوقيت القاهرة الجولة الثالثة 20 يونيو، 6 مساءً بتوقيت القاهرة دور 16 26 يونيو، 6 مساءً بتوقيت القاهرة ربع النهائي 2 يوليو، 6 مساءً بتوقيت القاهرة نصف النهائي 6 يوليو، 9 مساءً بتوقيت القاهرة النهائي 11 يوليو، 9 مساءً بتوقيت القاهرة

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ما هي جوائز فانتازي يورو 2020؟

هناك جوائز يمكن ربحها في كل جولة، بالإضافة إلى جوائز إجمالية لأفضل الفرق وسحب يشارك فيه كل لاعب.

قبل الجولة الأولى، كل شخص يكون فريقًا في فانتازي يورو 2020 لديه فرصة للفوز بتذاكر مباريات خروج المغلوب.

في كل جولة، يحصل اللاعبون على فرصة للفوز بقسيمة بقيمة 20 جنيهًا استرلينيًا لأحد مواقع الوجبات السريعة.

المركز الجائزة الأول وجبات سريعة مجانية لمدة عام الثاني / الثالث وجبات سريعة مجانية لمدة عام الرابع / الخامس جهاز Xbox، لعبة PES، قسيمة بقيمة 50 جنيه استرليني للوجبات السريعة من السادس إلى العاشر القميص الرسمي للمنتخب الذي يختاره من 11 إلى 30 الكرة الرسمية ليورو 2020

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