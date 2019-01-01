فالفيردي يعلق على احتمالية رحيل ريكي بويج

بويج قد يرحل عن برشلونة في الانتقالات الشتوية

أكد إرنستو فالفيردي، المدير الفني لنادي برشلونة أن مسألة رحيل ريكي بويج لاعب الفريق الشاب من عدمه ليس في يده.

وارتبط اسم بويج صاحب الـ 20 عاماً، بالرحيل عن صفوف برشلونة خلال فترة الانتقالات القادمة بسبب عدم مشاركته مع الفريق الأول.

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وقال فالفيردي في تصريحات صحفية: "هذا القرار بيد اللاعب والنادي، هناك العديد من اللاعبين في مركز وسط الملعب لدينا لذا علينا التقييم بشكل جيد".

وواصل: "البعض يرى أن ذلك يقلص فرص مشاركته، مما يجعلهم يفكرون بالرحيل لأنهم بعيدون عن الفريق الأول".

وأكمل: "ولكن في أتليتك بلباو، كان هناك لاعبون يرحلون عن الفريق ثم يعودون بعقلية مختلفة تماماً مثل كوكوريلا".

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ويستعد برشلونة لمواجهة ليجانيس، صباح السبت في الجولة الـ 14 من بطولة الدوري الإسباني.

جدير بالذكر أن الفريق الكتالوني يتصدر جدول ترتيب الدوري، برصيد 25 نقطة بفارق الأهداف عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.