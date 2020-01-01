فالفيردي: لم نكن على ما يرام

ريال مدريد يحقق انتصارًا أول في كأس الملك.. ماذا قال فيدي فالفيردي؟

قال متوسط ميدان ريال مدريد الدولي الأوروجوياني فيدي فالفيردي إن الفريق لم يكن في أفضل حالاته اليوم على الرغم من الانتصار الذي حققه.

وحقق ريال مدريد انتصارًا صعبًا على حساب مضيفه يونيونستاس بثلاثة أهداف مقابل هدف لحساب مباراة الذهاب لدور الـ 32 من كأس ملك إسبانيا.

وسجل جاريث بيل الهدف الأول لصالح ريال مدريد، بينما تعزز تقدم الفريق الملكي بهدف ذاتي، قبل أن يختتم براهيم دياز الثلاثية في الأنفاس الأخيرة من البقاء.

وعقب المباراة صرح فيدي فالفيردي متوسط ميدان الفريق الملكي بأن الفريق لم يكن على ما يرام في بعض الأوقات من هذه المباراة التي فاز بها بصعوبة.

وأضاف: "لقد سعداء بالانتصار بالطبع، إذا كنت تريد السير في نسق التصاعدي عليك أن تحاول ألا تخطئ، هذا ما نقوم به وهذا ما يعطينا الدفاع دائمًا"

وتابع: "يجب عليك الاستعداد جيدًا لكافة المباريات، لقد ساعدنا بعضنا البعض للتنبيه بالأخطاء التي يرتكبها كل لاعب حتى لا تتكرر وذلك نجح في النهاية"

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وبذلك يؤمن ريال مدريد عبوره للدور القادم، حيث ستكون مباراة الإياب في سانتياجو بيرنابيو في المتناول بالنسبة له بالنظر إلى فارق المستوى.